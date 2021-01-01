В Киеве стартовало факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры (фото)

В этом году к украинским националистам присоединились белорусские

В Киеве 112-й день рождения Степана Бандеры националистические организации решили отметить факельным шествием, которое началось 1 января в 18:00, а его анонс появился на странице "Правого сектора" в Фейсбуке.

"Бандера — выдающаяся личность украинского националистического движения. В тяжелые времена советской и немецкой оккупации он боролся за освобождение Украины и сумел сделать огромный вклад в развитие националистического движения и зародил в головах молодых украинцев Идею свободного народа! Не подчиняясь никому, жить свободно на своей земле. Сегодня мы продолжаем дело нашего славного Проводника и боремся за Украину", – говорится в сообщении.

Участники марша собрались возле памятника Шевченко в столичном парке. Как видно на фото, опубликованных Telegramm-каналом "Политика Страны", участники держат баннер с портретом Степана Бандеры, горящим Кремлем и надписью на украинском языке "Ничто не остановит идею, время которой пришло".

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По состоянию на 18:00 людей было еще относительно немного. Некоторые держали украинские флаги и флаги ВО "Свобода". Немало граждан были без масок.

Telegram-канал Klymenko Time рассказал о новшестве нынешнего шествия. Рядом с украинскими националистами шагают и белорусские, держа в руках бело-красно-белые флаги, которые во второй половине 2020 года стали символом протестов против Лукашенко.

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Столичные полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности в центре Киева, где запланировано проведение шествия.

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Как сообщили правоохранители на своей странице в Фейсбуке, перед началом проведения мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных вещей или пакетов, а также сопровождать колонну по маршруту движения. Кроме этого, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками мероприятия превентивную профилактически разъяснительную работу с целью предупреждения и недопущения любых правонарушений.

Организаторов и участников марша призвали соблюдать карантин и не нарушать общественный порядок.

Напомним, на шествии в честь 111-го дня рождения Степана Бандеры побывали журналисты Фокуса.