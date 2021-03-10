"Рішення міськради переглядатися не буде", — мер Тернополя відповів на критику Ізраїлю

Мер навів факти участі євреїв у рядах УПА, а також порадив послу Ізраїлю ознайомитися з відкритими архівами КДБ.

Мер Тернополя Сергій Надал відреагував на критику посла Ізраїлю про присвоєння стадіону імені Романа Шухевича. Надал вважає, що посол став "бранцем радянської історіографії". Про це він написав у Фейсбуці.

"Прочитав пост Надзвичайного і Повноважного посла Держави Ізраїль в Україні Джоеля Ліона щодо рішення Тернопільської міської ради, яким ми присвоїли нашому центральному стадіону ім'я Романа Шухевича. Хочу повідомити пану послу та іншим людям, які стали заручниками "радянської історіографії", конкретні факти, які документально зафіксовані", — пише Надал.

За його словами, в складі УПА були представники єврейського народу, які були одними з лідерів українського повстання. Серед них Лейба-Іцик Добровський, який працював у політичному відділенні УПА. Лазар і Мойсей Орєхов-Штейни, які воювали у загоні "Кори".

[ + – ] Весь пост мера Сергія Надала. Фото: Скриншот

"Радянську пропаганду взяла на озброєння сучасна Росія. Відкриті архіви КДБ УРСР переконають пана посла у моїй правоті. Він, як і багато інших, відкриє для себе багато нового про діяльність Романа Шухевича та Української повстанської армії — армії воюючої України", — стверджує мер.

Також він навів факти про діяльність самого Шухевича. Під час Другої світової війни, Роман Шухевич допоміг єврейській дівчинці Ірині Райхенберг сховатися від Гестапо. Для неї створили підроблені документи на ім'я Ірини Рижко, які дозволили їй сховатися в монастирі від нацистів і пережити окупацію.

Тому, рішення, яке ухвалила міськрада, скасовуватися не буде.

Нагадаємо, 5 березня Тернопільська міська рада прийняла рішення присвоїти стадіону ім'я Романа Шухевича — головнокомандуючого УПА.

Пізніше посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив таке рішення. Через участь Романа Шухевича у 201-му шуцманшафт-батальйоні. Тому Ізраїль вимагає скасування рішення про увічнення пам'яті "пособника нацистів".