На музей Шухевича у Львові впав "шахед": Україна зазнала мільйонних збитків, — ОВА (фото)
Приблизно 600 експонатів раніше перенесли в безпечне місце. Проте деякі меморіальні речі все ж були втрачені, а сама будівля музею — зруйнована.
У Львові в результаті нічної атаки безпілотників типу Shahed знищена будівля музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Деталями 1 січня поділився голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.
Вибуховою хвилею пошкодило три сусідні будинки. Зокрема, постраждало перекриття будинку 1920 року забудови.
"Комісії оглядають дахи та горища. Підраховують збитки", — додав Козицький.
Він оприлюднив фото, як після атаки виглядає музей Романа Шухевича. На знімках видно, що від будівлі залишились лише зовнішні стіни — всередині усе вигоріло.
"Нехай росіяни не сприймають це як успіх. Бо сенс життя Романа Шухевича — боротьба за Україну — продовжує жити у діях тисяч українців. Цього ніколи не вдасться знищити. Ворог поплатиться за все!", — заявив керівник ОВА.
За даними адміністрації, через знищення музею Україна зазнала мільйонних збитків.
Втрачені такі меморіальні речі як:
- стіл;
- крісла;
- фотель;
- фортепіано;
- погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського;
- скульптура Степана Бандери авторства Ярослава Троцька.
"Решта приблизно 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони у безпеці", — підкреслив Козицький.
З його слів, лише вартість будівлі оцінюється у два мільйони 258 тисяч гривень. Збитки через майно ще підраховують.
Вночі на 1 січня Львів атакували дрони: деталі
У новорічну ніч Львів атакували російські безпілотники. Уламки двох "шахедів" впали на гуртожиток університету в Дублянах та музей Романа Шухевича. У будівлі музею виникла пожежа.
Пізніше мер Львова Андрій Садовий проінформував, що місто атакував десяток БПЛА. Попри пошкодження будівель та вибиті вікна обійшлося без жертв.