Музей Шухевича згорів ущент: Садовий повідомив наслідки нічної атаки на Львів (фото)

У новорічну ніч Львів атакували 10 ворожих безпілотників, і уламки двох із них впали у місті. Музей Романа Шухевича — повністю знищений, також значних пошкоджень зазнав університет, де вчився Степан Бандера.

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У новорічну ніч на 1 січня ЗС РФ атакували Україну рекордною кількістю дронів типу Shahed. Попередньо десяток із них був спрямований на Львівську область. Деталями поділився міський голова Львова Андрій Садовий.

У Дублянах ударною хвилею вибило понад 60 вікон — у гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. У навчальних корпусах аграрного університету, де вчився Степан Бандера, знищено понад 600 квадратних метрів покрівлі та перекриття.

"Сьогодні там на місці проведемо виїзну комісію з надзвичайних ситуацій", — розповів мер Львова.

Фото: міський голова Андрій Садовий Фото: міський голова Андрій Садовий Фото: міський голова Андрій Садовий

Унаслідок атаки "шахедів" повністю знищений музей Романа Шухевича на Білогорщі.

Фото з місця подій Фото: міський голова Андрій Садовий

Також у цьому районі постраждали кілька приватних будівель.

"Повилітали вікна та двері", — уточнив Садовий.

Фото з місця подій Фото: міський голова Андрій Садовий

Він проінформував, що атака регіону обійшлася без жертв. Міський голова подякував працівникам ДСНС за оперативну роботу.

Нічна атака "шахедів": деталі

У новорічну ніч ЗС РФ атакували Львівську область безпілотниками. Уламки дронів впали на гуртожиток Львівського національного університету природокористування та музей Романа Шухевича на Білогорщі.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запустили 90 БПЛА типу Shahed 136 / 131, і 87 із них збили. Окрім Львова, постраждали ще чотири регіони.