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Музей Шухевича сгорел дотла: Садовый сообщил последствия ночной атаки на Львов (фото)

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Фото: міський голова Андрій Садовий | Львов атаковали 10 дронов типа Shahed

В новогоднюю ночь Львов атаковали 10 вражеских беспилотников, и обломки двух из них упали в городе. Музей Романа Шухевича — полностью уничтожен, также значительные повреждения получил университет, где учился Степан Бандера.

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В новогоднюю ночь на 1 января ВС РФ атаковали Украину рекордным количеством дронов типа Shahed. Предварительно десяток из них был направлен на Львовскую область. Деталями поделился городской голова Львова Андрей Садовый.

В Дублянах ударной волной выбило более 60 окон — в общежитиях, больнице, часовне и домах. В учебных корпусах аграрного университета, где учился Степан Бандера, уничтожено более 600 квадратных метров кровли и перекрытия.

"Сегодня там на месте проведем выездную комиссию по чрезвычайным ситуациям", — рассказал мэр Львова.

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Фото: міський голова Андрій Садовий
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Фото: міський голова Андрій Садовий
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Фото: міський голова Андрій Садовий

В результате атаки "шахедов" полностью уничтожен музей Романа Шухевича на Белогорще.

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Фото с места событий
Фото: міський голова Андрій Садовий

Также в этом районе пострадали несколько частных зданий.

"Повылетали окна и двери", — уточнил Садовый.

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Фото с места событий
Фото: міський голова Андрій Садовий

Он проинформировал, что атака региона обошлась без жертв. Городской голова поблагодарил работников ГСЧС за оперативную работу.

Ночная атака "шахедов": детали

В новогоднюю ночь ВС РФ атаковали Львовскую область беспилотниками. Обломки дронов упали на общежитие Львовского национального университета природопользования и музей Романа Шухевича на Белогорще.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили 90 БПЛА типа Shahed 136 / 131, и 87 из них сбили. Кроме Львова пострадали еще четыре региона.