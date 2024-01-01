Атака дронов по Львовской области: горит музей Шухевича и общежитие в Дублянах (фото)
По данным местных властей, информации о пострадавших в новогоднюю ночь во Львовской области пока нет.
В новогоднюю ночь российские оккупанты атаковали Львовскую область беспилотниками, обломки которых повредили крышу общежития в Дублянах и музей Романа Шухевича. Об этом сообщают телеграм-каналы председателя Львовской ОВА Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового.
Как отмечают представители местной власти, предварительно обошлось без пострадавших.
"Белогорща. Пожар в музее Шухевича. Предварительная причина: обломки вражеского беспилотника. На место выехали представители ГСЧС", — сообщил председатель Львовской ОВА.
Он отметил, что спасатели продолжают тушить пожар, пострадавших нет. Однако, по словам председателя Львовской ОВ, сейчас во Львове громко.
Как свидетельствует мэр Львова Андрей Садовый, обломки попали в гражданский объект в городе.
"Во Львове — взрывы! Обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект. На месте уже есть пожарные. Не пренебрегайте тревогой", — написал Садовый.
На 6 утра зафиксировано падение обломков БПЛА в одном из районов Львова — Дублянах, что стало причиной пожара на крыше общежития Львовскго национального университета природопользования.
"О пострадавших пока неизвестно", — уточнил мэр.
И добавил, что этой ночью враг попал в два объекта национальной памяти во Львове:
- в университет в Дублянах, где 100 лет тому назад учился Степан Бандера;
- в музей Романа Шухевича в Белогорще.
"Символично и цинично. Война за нашу историю", — заметил Садовый.
Дроновая атака РФ в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь российские оккупанты атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе — "шахедов". Запуски БПЛА осуществлялись с южного направления, а взрывы были слышны в нескольких регионах страны, включая Николаев, Одессу, Херсонскую область и район города Днепр.
Враг выпустил ночью по Украине более 60 "шахедов", отметила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что в зоне ответственности ОК "Юг" зафиксирован пролет более 60 дронов-камикадзе, более 50 из них были уничтожены силами ПВО.
В результате ночной российской атаки "шахедов" по Одессе в ночь на 1 января есть погибший и раненые. Пострадали 9 человек, из которых один погиб, трое госпитализированы. Остальным медицинскую помощь оказали на месте.
Кроме того, враг ночью ударил по портовой инфраструктуре в Одесской области, возник пожар, который был быстро ликвидирован, поэтому никто не пострадал.
На Николаевщине в ночь на 01 января зафиксировали попадания. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.Важно
В воскресенье, 31 декабря, Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами "Шахед". В течение дня направление движения вражеских БПЛА менялось. В командовании сообщали о присутствии БПЛА в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Кировоградской, Киевской, Одесской, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях.