Атака "шахедов" на Одессу: количество пострадавших возросло, есть погибший

По информации главы Одесской ОВА, кроме осколочных попаданий, были еще и прямые.

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В результате ночной российской атаки "шахедов" по Одессе в ночь на 1 января есть погибший и раненые. Об этом сообщил в собственном телеграм-канале председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

По состоянию почти на 4 часа утра в результате атаки пострадали 9 человек. Из них один погиб, трое госпитализированы. Остальным медицинскую помощь оказали на месте.

Как сообщает Олег Кипер, кроме осколочных попаданий, были еще и прямые.

Напомним, что россияне в новогоднюю ночь атаковали Одессу ударными беспилотниками. В жилых домах вспыхнули пожары в результате попадания обломков дронов.

Российская атака в ночь на 1 января

В новогоднюю ночь российские оккупанты атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе — "шахедов". Запуски БПЛА осуществлялись с южного направления, а взрывы были слышны в нескольких регионах страны, включая Николаев, Одессу, Херсонскую область и район города Днепр.

Воздушные силы Украины предупреждают жителей Львовской области об опасности.

"Во Львовской области работают ПВО и мобильные огневые группы, которые сбивают вражеские "шахеды", — отметил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Сейчас во Львовской области из-за обломков вражеского дрона горит музей Шухевича. На место пожара выехали работники ГСЧС.

Фото: Telegram

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Обстрелы в новогоднюю ночь: в Одессе и Николаеве взрывы, есть жертвы (фото, видео)

На Николаевщине в ночь на 01 января зафиксировали попадания. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.