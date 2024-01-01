Росія поставила рекорд у "шахедах": як ЗС РФ "вітали" українців із Новим роком (фото)

У новорічну ніч ворог запустив хвилями 90 ударних безпілотників. Від атаки постраждали п'ять регіонів України.

Related video

У новорічну ніч на 2024 рік ЗС РФ випустили рекордну кількість дронів типу Shahed 136 / 131. Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ від 1 січня.

"Атака здійснювалася хвилями з чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава — Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ", — ідеться в публікації.

Загалом ворог запустив 90 безпілотників, і 87 із них були знищені. У Повітряних силах підкреслили, що це також рекорд.

Інфографіка Повітряних сил Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук висловив "велику подяку" підлеглим за бойову роботу.

"Рік тому в Новорічну ніч захисники неба знищили 45 "шахедів". Сьогодні — 87", — зазначив він.

Наслідки атаки в Одесі

В Одесі були прямі й осколкові влучання внаслідок атаки дронів. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Він проінформував, що в місті постраждали житлові будинки.

За найсвіжішими даними, в Одесі постраждали 9 осіб.

"Один із них загинув, троє — ушпиталені. Усі інші отримали медичну допомогу на місці", — розповів Кіпер.

Пост Олега Кіпера від 1 січня Фото: Скриншот

Наслідки атаки на Миколаївщині

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім також інформував, що в регіоні були влучання.

"У нас є прильоти… працюємо", — написав він.

Проте згодом він повідомив, що обійшлося "без подій". Імовірно, внаслідок влучань ніхто не постраждав.

"Дякую всім, хто перебуває в Миколаївській області, за дотримання комендантської години. Поки що без подій. Шануємо наших воїнів", — ідеться в пості.

Публікації Віталія Кіма від 1 січня Фото: Скриншот

Наслідки атаки на Дніпровщині

Міста й села Дніпропетровської області в новорічну ніч також атакували безпілотники. Деталями поділився голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у чотирьох районах регіону збили загалом 5 "шахедів". Один із дронів поцілив у підприємство та спричинив пожежу, протягом години вона була ліквідована.

"1500 родин у П'ятихатській громаді Кам'янського району залишилися без світла. Через безпілотник окупантів, який зачепився за лінію електропередач. Фахівці оперативно виїхали на місце. Заживили оселі", — розповів Лисак.

Нікопольський район опинився під артилерійським вогнем — ЗС РФ випустили понад десяток снарядів по місту. Пошкоджені гімназія та 13 приватних будинків, також побиті два гаражі, газогони й електромережі.

Фото з місця подій Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото з місця подій Фото: Сергій Лисак / Telegram

Обійшлося без жертв і постраждалих.

Наслідки атаки у Львові

У Львові уламки безпілотників поцілили у два об'єкти національної памʼяті. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Влучання були по університету в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера, та музею Романа Шухевича на Білогорщі.

"Символічно та цинічно. Війна за нашу історію", — наголосив мер Львова.

Він розповів, що музей повністю знищений.

Фото з місця подій Фото: міський голова Андрій Садовий

В університеті ліквідували пожежу. Обійшлося без жертв.

Фото з місця подій Фото: міський голова Андрій Садовий Фото з місця подій Фото: міський голова Андрій Садовий

Наслідки атаки на Хмельниччині

У Хмельницькій області, за даними ОВА, збили шість російських БПЛА.

Унаслідок ворожої атаки в регіоні отримала поранення неповнолітня дитина. Її госпіталізували з відкритим пошкодженням грудного відділу хребта. Також загорівся приватний гараж, пожежу оперативно ліквідували.

Пост Хмельницької ОВА від 1 січня Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Київській області в новорічну ніч працювала ППО. Також роботу ППО було чутно в Хмельницькій області.

Також вибухи в новорічну ніч прогриміли в тимчасово окупованому Донецьку. В центрі міста виникла пожежа, загарбники проінформували про нібито сімох поранених.