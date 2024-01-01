Росія поставила рекорд у "шахедах": як ЗС РФ "вітали" українців із Новим роком (фото)
У новорічну ніч ворог запустив хвилями 90 ударних безпілотників. Від атаки постраждали п'ять регіонів України.
У новорічну ніч на 2024 рік ЗС РФ випустили рекордну кількість дронів типу Shahed 136 / 131. Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ від 1 січня.
"Атака здійснювалася хвилями з чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава — Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ", — ідеться в публікації.
Загалом ворог запустив 90 безпілотників, і 87 із них були знищені. У Повітряних силах підкреслили, що це також рекорд.
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук висловив "велику подяку" підлеглим за бойову роботу.
"Рік тому в Новорічну ніч захисники неба знищили 45 "шахедів". Сьогодні — 87", — зазначив він.
Наслідки атаки в Одесі
В Одесі були прямі й осколкові влучання внаслідок атаки дронів. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.
Він проінформував, що в місті постраждали житлові будинки.
За найсвіжішими даними, в Одесі постраждали 9 осіб.
"Один із них загинув, троє — ушпиталені. Усі інші отримали медичну допомогу на місці", — розповів Кіпер.
Наслідки атаки на Миколаївщині
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім також інформував, що в регіоні були влучання.
"У нас є прильоти… працюємо", — написав він.
Проте згодом він повідомив, що обійшлося "без подій". Імовірно, внаслідок влучань ніхто не постраждав.
"Дякую всім, хто перебуває в Миколаївській області, за дотримання комендантської години. Поки що без подій. Шануємо наших воїнів", — ідеться в пості.
Наслідки атаки на Дніпровщині
Міста й села Дніпропетровської області в новорічну ніч також атакували безпілотники. Деталями поділився голова місцевої ОВА Сергій Лисак.
За його словами, у чотирьох районах регіону збили загалом 5 "шахедів". Один із дронів поцілив у підприємство та спричинив пожежу, протягом години вона була ліквідована.
"1500 родин у П'ятихатській громаді Кам'янського району залишилися без світла. Через безпілотник окупантів, який зачепився за лінію електропередач. Фахівці оперативно виїхали на місце. Заживили оселі", — розповів Лисак.
Нікопольський район опинився під артилерійським вогнем — ЗС РФ випустили понад десяток снарядів по місту. Пошкоджені гімназія та 13 приватних будинків, також побиті два гаражі, газогони й електромережі.
Обійшлося без жертв і постраждалих.
Наслідки атаки у Львові
У Львові уламки безпілотників поцілили у два об'єкти національної памʼяті. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
Влучання були по університету в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера, та музею Романа Шухевича на Білогорщі.
"Символічно та цинічно. Війна за нашу історію", — наголосив мер Львова.
Він розповів, що музей повністю знищений.
В університеті ліквідували пожежу. Обійшлося без жертв.
Наслідки атаки на Хмельниччині
У Хмельницькій області, за даними ОВА, збили шість російських БПЛА.
Унаслідок ворожої атаки в регіоні отримала поранення неповнолітня дитина. Її госпіталізували з відкритим пошкодженням грудного відділу хребта. Також загорівся приватний гараж, пожежу оперативно ліквідували.
Нагадаємо, у Київській області в новорічну ніч працювала ППО. Також роботу ППО було чутно в Хмельницькій області.
Також вибухи в новорічну ніч прогриміли в тимчасово окупованому Донецьку. В центрі міста виникла пожежа, загарбники проінформували про нібито сімох поранених.