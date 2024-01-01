Серед загиблих воєнкор: у Донецьку прогриміли вибухи, що відомо (фото, відео)

За інформацією місцевих жителів, у центральній частині Донецька напередодні новорічної ночі було досить гучно.

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Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл після опівночі за московським часом, який встановила окупаційна влада. Про це написали місцеві жителі, які публікують відео і звуки вибухів у соцмережах, а також повідомили росЗМІ.

За словами влади "ДНР", зафіксовано обстріл з боку ЗСУ о 00:15 у напрямку населеного пункту Орлівка — місто Донецьк (Київський район): випущено чотири снаряди калібром 155 міліметрів.

Пізніше ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що обстрілу зазнали центр міста, а також Калінінський і Будьонівський райони. Унаслідок інциденту нібито є семеро поранених

Місцеві жителі виклали кадри зі звуками вибухів. Також очевидці зняли роботу ППО РФ. Крім того, внаслідок "прильоту" почалася пожежа в центральній частині міста.

Українські блогери уточнюють

В окупованому Донецьку, за неуточненою інформацією, під час обстрілу загинув російський "воєнкор", є поранені журналісти. Про це ввечері 31 грудня повідомив громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко.

Він назвав це "хорошими новинами" і підтвердив, що в Донецьку було гучно. Пізніше влада "ДНР" заявила, що поранення отримали "воєнкори" пропагандистського агентства Anna News.

Фото: Скриншот

Як пише Ігор Лачен, автор телеграм-каналу "Лачен пишет", "посвяткували і досить. Кажуть, що був воєнкором, мінусів не бачу".

Фото: Скриншот

Важливо

ЗС РФ 31 грудня атакували Україну дронами "Шахед": перші подробиці

Нагадаємо, в ніч на 31 грудня, окупанти обстріляли територію України. Для цього вони застосували 49 безпілотних літальних апаратів "Шахед", 21 з яких було ліквідовано.

Крім того, 30 грудня ЗС РФ вдарили по центру Харкова, зокрема по готелю Kharkiv Palace, ракетами "Іскандер-М". На момент російського удару в готелі було заселено 34 номери.