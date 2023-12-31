З трьох напрямків: ЗС РФ вночі атакували Україну дронами Shahed (фото)

За інформацією Повітряних сил, запуски "шахедів" були з Криму, Приморсько-Ахтарська і Курської області. Крім цього, противник використовував С-300 для удару по Харкову.

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У ніч на неділю, 31 грудня, окупанти знову обстріляли територію України. Для цього вони застосували 49 безпілотних літальних апаратів моделі Shahed-136/131, 21 з яких було ліквідовано. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил в Telegram.

Противник здійснював запуск безпілотних літальних апаратів із трьох різних напрямків:

кримського мису Чауда;

російського Приморсько-Ахтарська;

Курської області Росії.

Усього було зафіксовано:

49 безпілотників Shahed-136/131;

шість зенітних керованих ракет С-300, який ворог атакував Харків.

Як зазначили у Повітряних силах, більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об'єктах прифронтових територій, зокрема у Харківській, Херсонській, Миколаївській області та Запоріжжі.

Обстріл Харкова 31 грудня: що відомо

Увечері 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова. Пошкоджено готель "Kharkiv Palace" і житловий будинок. Раніше повідомлялося про 26 постраждалих через ракетну атаку росіян.

Також окупанти після ракетного терору атакували Харків "шахедами". Були влучання в центрі міста. Як зазначає поліція, встановлено, що окупанти ввечері 30 грудня вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по центру Харкова. В Індустріальний район прилетіли 3 ракети С-300. Уночі Харків атакували "шахеди".

Нагадаємо, що Збройні сили Російської Федерації застосували ракети типу "Циркон" і крилаті "Х-101" під час масованої атаки на Запоріжжя 29 грудня.