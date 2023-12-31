С трех направлений: ВС РФ ночью атаковали Украину дронами Shahed (фото)

По информации Воздушных сил, запуски "шахедов" были из Крыма, Приморско-Ахтарска и Курской области. Помимо этого, противник использовал с-300 для удара по Харькову.

Related video

В ночь на воскресенье, 31 декабря, оккупанты снова обстреляли территорию Украины. Для этого они применили 49 беспилотных летательных аппаратов модели Shahed-136/131, 21 из которых был ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

Противник осуществлял запуск беспилотных летательных аппаратов из трех различных направлений:

крымского мыса Чауда;

российского Приморско-Ахтарска;

Курской области России.

Всего было зафиксировано:

49 беспилотников Shahed-136/131;

шесть зенитных управляемых ракет С-300, который враг атаковал Харьков.

Как отметили в Воздушных силах, большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности в Харьковской, Херсонской, Николаевской области и Запорожье

Обстрел Харькова 31 декабря: что известно

Вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель "Kharkiv Palace" и жилой дом. Ранее сообщалось о 26 пострадавших из-за ракетной атаки россиян.

Также оккупанты после ракетного террора атаковали Харьков "шахедами". Были попадания в центре города. Как отмечает полиция, установлено, что оккупанты вечером 30 декабря ударили двумя ракетами "Искандер-М" по центру Харькова. В Индустриальный район прилетели 3 ракеты С-300. Ночью Харьков атаковали "шахеды".

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации применили ракеты типа "Циркон" и крылатые "Х-101" во время массированной атаки на Запорожье 29 декабря.