Пострадал центр Харькова: РФ провела массовую атаку дронов на Украину (видео, фото)

Как заявил мэр Харькова Игорь Терехов, повреждения получили здания в центральной части города. Речь идет о кафе, жилых домах и офисах.

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Вечером 30 декабря Россия начала очередную массовую воздушную атаку дронами на Украину. Тревога была объявлена еще в 18:45, о чем сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed". Угроза Николаевской и Херсонской областей", — сказано в сообщении.

Позже стало известно об опасности и для Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Сумской областей.

"Вражеские БПЛА двигаются через Сумскую область в направлении Черниговщины", — заявили в ВСУ в 19:15.

Позже Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской и Киевской областях.

"1.БПЛА в Киевской области, курс западный. Угроза Житомирщине. 2. БПЛА двигаются через Черкасщину, курс юго-западный. 3. БПЛА в Кировоградской области, курс западный. 4. БПЛА в Одесской области, курс юго-западный", — заявили в ВСУ в 21:28.

Уже в 22:30 также стало известно, что дроны двигаются в сторону Хмельницкой области в воздушном пространстве Винницкой области. Кроме того, российские бесплиотники были замечены на территории Житомирской области.

"Очередная группа ударных БПЛА предположительно "Shahed" из Черного моря в направлении Одесщины (Белгород-Днестровский район)", — сообщили в ВСУ в 22:45.

После, уже в 23:33, Воздушные силы предупредили об угрозе со стороны дронов для Тернопольской области. Затем стало известно, что часть дронов направилась в сторону Черновицкой области.

Карта воздушной тревоги в Украине

Уже 31 декабря ВС РФ атаковали дронами Харьков. В области также объявили воздушную тревогу. Местные жители слышали около пяти взрывов. Глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко сказал, что один из дронов попал в жилое здание, еще один беспилотник попал в здание социальной инфраструктуры.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал журналистам "Суспільного", что в результате атаки российских беспилотников повреждения получили здания в центре города, есть разрушение сетей водоснабжения.

"Не прошло и трех часов, когда по Харькову снова прилетели на этот раз "Шахеды". Разрушение очень серьезное. Это не военный объект, это жилая застройка, офисы в центральной части города. Это геноцид украинской нации, украинского народа. В канун Нового года россияне хотят запугать наш город, но мы не испугаемся, мы непобедимы и несокрушимы", — сказал он.

Позже Терехов заявил, что в результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждения получили здания в центре города. Речь идет о кафе, жилых домах и офисах.

ВС РФ атаковали Харьков дронами

ВС РФ атаковали Харьков дронами

Как сообщил Telegram-канал "Николаевский Ванек", в Запорожская область оказалась под ударом вражеских беспилотников.

Карта воздушной тревоги в Украине

"Отбой угрозы ударных БПЛА по всем областям, кроме Херсонской и Николаевской", — сообщили в ВСУ в 01:56 ночи. Затем отбой был объявлен и на юге.

Напомним, 30 декабря оккупанты атаковали центр Харькова. Было зафиксировано не менее 6 ударов.

Позже стало известно, что оккупанты попали ракетой в отель Kharkiv Palace. Среди пострадавших один иностранец, который работает журналистом. По данным харьковской мэрии, все удары пришлись по гражданской инфраструктуре.