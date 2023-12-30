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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Обстрел Харькова: оккупанты попали ракетой в отель Kharkiv Palace (фото)

ракетный удар по харькову
Под обстрел попал отель и жилой дом

Среди пострадавших один иностранец, который работает журналистом. По данным харьковской мэрии, все удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

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Российские оккупанты вечером 30 декабря запустили по Харькову 6 ракет. Один из боеприпасов от С-300 попал в центр города в отель Kharkiv Palce. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что обстрел произошел из Белгородской области. В результате удара ракет С-300 повреждены отель Kharkiv Palace и жилой дом по улице Гиршмана. Один из пострадавших журналист иностранец.

По данным Харьковской ОВА, ВС РФ ударили по Харькову сразу 6 ракетами по центру города. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Отмечается, что под удар попали лечебные учреждения, многоквартирные дома, магазины, общественные места и транспорт. В Харьковской ОГА отмечают, что под ударом были исключительно гражданские объекты. На местах атак работают все необходимые службы.

Также мэр города Игорь Терехов подтвердил, что "прилет" зафиксирован в жилой дом в центре города. Зафиксированы серьезные разрушения и пожар. Подробности должны объявить позже. По состоянию на 20:35 известно о 16 пострадавших, среди которых пятеро доставлены в больницу.

Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace Fullscreen
Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace
Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace Fullscreen
Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace
Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace Fullscreen
Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace
Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace Fullscreen
Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace
Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace
Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace
Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace
Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace

Местные телеграм-каналы опубликовали фотографии поврежденного отеля Kharkiv Palace.

Напомним, 30 декабря оккупанты атаковали центр Харькова. Было зафиксировано не менее 6 ударов.

Предыдущий обстрел Харькова состоялся 29 декабря. Город атаковали более 20 ракетами С-300 и Х-22.