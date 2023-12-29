ВС РФ атаковали Харьков ракетами: известно о по меньшей мере о 22 "прилетах"

Оккупанты атаковали город в несколько волн. Повреждения получила гражданская инфраструктура города — медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия

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Российские оккупанты 29 декабря нанесли ракетные удары по Харькову. Город атаковали в несколько волн. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов. Предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет — С-300 и Х-22. На данный момент известно о по меньшей мере 8 прилетах по городу. Предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация уточняется. Есть определенные проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока же задействовали троллейбусы на автономном ходу", — проинформировал Терехов.

Через несколько минут он сообщил о новой волне атаки и по меньшей мере четырех прилетах, а затем сообщил о третьей волне атаки.

По его словам, с 5 до 8 утра в Харьков прилетело 22 ракеты. Повреждения получили поликлиника, школа, жилые дома, отделение почты и производственные предприятия города. 7 человек получили ранения, один человек погиб. Спасатели разбирают завалы.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что по состоянию на 8:35 утра в результате ударов оккупантов по Харькову один человек погиб — это мужчина, которому около 35 лет. Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте.

"Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия. Данные уточняются", — проинформировал Синегубов.

Напомним, что 27 декабря сообщалось, что оккупанты могут нанести массированные удары по Украине в новогоднюю ночь. Россия имеет около тысячи ракет различных типов.

Российские оккупанты атаковали Харьковскую, Одесскую, Львовскую и Хмельницкую области. Местные власти сообщили о повреждении инфраструктуры.