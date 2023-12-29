ЗС РФ атакували Харків ракетами: відомо про щонайменше про 22 прильоти

Окупанти атакували місто кількома хвилями. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста — медична установа, склади, цивільні підприємтсва.

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Російські окупанти 29 грудня завдали ракетних ударів по Харкову. Місто атакували кількома хвилями. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунали щонайменше шість вибухів. Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет — С-300 та Х-22. На цей момент відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу", — проінформував Терехов.

За кілька хвилин він повідомив про нову хвилю атаки та щонайменше чотири прильоти, а згодом повідомив про третю хвилю атаки.

За його словами, від 5 до 8 ранку по Харкову прилетіло 22 ракети. Пошкоджень зазнала поліклініка, школа, житлові будинки, відділення пошти й виробничі підприємства міста. 7 людей отримали поранення, одна людина загинула. Рятувальники розбирають завали.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що станом на 8:35 ранку внаслідок ударів окупантів по Харкову одна людина загинула — це чоловік, якому близько 35 років. Восьмеро осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці.

"Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медична установа, склади, цивільні підприємтсва. Дані уточнюються", — проінформував Синєгубов.

Нагадаємо, що 27 грудня повідомлялося, що окупанти можуть завдати масованих ударів по Україні в новорічну ніч. Росія має близько тисячі ракет різних типів.

Російські окупанти атакували Харківську, Одеську, Львівську та Хмельницьку області. Місцева влада повідомила про пошкодження інфраструктури.