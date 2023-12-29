Масований нічний обстріл: ЗС РФ атакували Україну дронами та ракетами (відео)

Російські окупанти атакували Харківську, Одеську, Львівську та Хмельницьку області. Місцева влада повідомила про пошкодження інфраструктури, а інформація про можливі жертви поки що не уточнювалася.

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У ніч на 29 грудня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований обстріл території України. Вибухи пролунали в Харківській, Одеській, Львівській і Хмельницькій областях. Фокус зібрав в одному матеріалі всю актуальну інформацію.

Одеська область

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про атаку БПЛА. За його словами, через падіння уламків збитого дрона пошкоджено багатоповерховий будинок в Одесі. Про постраждалих не повідомляють.

Інформацію про пожежу в багатоповерхівці також підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов. За його словами, у місті розгорнуто оперативний штаб, куди можуть звертатися мешканці будинку щодо отримання допомоги за пошкоджене житло.

"Ми воюємо з нелюдами, які стріляють по будинках, де живуть мирні люди. Тому маємо насамперед дбати про безпеку", — заявив чиновник.

Харківська область

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто зазнало масованого ракетного обстрілу. За попередніми даними, окупанти атакували місто двома видами ракет — С-300 й Х-22.

Міський голова повідомив про щонайменше вісім "прильотів". Попередньо, постраждали Київський і Холодногірський райони. Унаслідок атаки було порушено подачу електрики для транспорту. Задіяні тролейбуси на автономному ходу.

Пізніше Терехов написав про ще чотири "прильоти" по Харкову.

Львівська область

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що вночі в місті було зафіксовано два "прильоти".

Пізніше мер додав, що Львівську область атакували понад десять безпілотників Shahed. За словами чиновника, внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури у Львові. Інформації про жертви не надходило.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький також написав, що вночі в Яворівському районі працювала протиповітряна оборона.

Хмельницька область

Моніторинговий канал "Миколаївський Ванек" повідомив про рух БПЛА в бік Старокостянтинова. Пізніше автор каналу написав, що в місті "все відпрацьовано".

Telegram-канали повідомляли, що в районі Старокостянтинова було чути вибухи.

Нагадаємо, за даними спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната від 21 грудня, із перших днів повномасштабного вторгнення ЗС РФ запустили по території України щонайменше 7400 ракет різного типу.

Раніше, 20 грудня, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни наразі не використовують ракети "Калібр", оскільки їхній флот перемістили до Новоросійська.