ЗС РФ не атакують Україну "Калібрами" через переміщення флоту, – командування "Південь" (відео)

Інфраструктура з обслуговування далекобійних ракет, як зазначила Наталія Гуменюк, залишилася в Севастополі, тому в окупантів обмежені можливості для обстрілів міст України.

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Росіяни зараз не використовують ракети "Калібр", оскільки їхній флот перемістили в Новоросійськ. Про це в ефірі телемарафону повідомила Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Фактично корабельне угруповання згорнуто. В Чорному морі патрулювання здійснюють два судна. Один також корабель намагається контролювати надводну ситуацію в Азовському морі.

Традиційно ВМФ РФ тримається ближче до порту у Новоросійську. Кораблі розташовуються якомога далі від контрольованих Україною берегів, оскільки для флоту загарбників існує серйозна загроза. Інфраструктура з обслуговування ракет, як зазначила Наталія Гуменюк, залишилася в Севастополі.

"Ракетоносіїв не спостерігаємо в Чорному морі вже понад три тижні", – додала вона.

Представниця ОК "Південь" зазначила, що ворожі кораблі спорядженні, а для виходу на бойове чергування їм потрібно 2-3 години.

ЧФ РФ в Новоросійську – дані ISW

У Новоросійськ уже були передислоковані надводні бойові кораблі, як фрегат типу "Кривак", і менші судна, як корвети проєкту 1241 або 1124. Також російські окупанти перемістили більшість ракетоносіїв "Калібра", включно з фрегатами типу "Адмірал Григорович", малими ракетними кораблями "Буян-М" і підводними човнами класу "Кіло".

Також Росія будує військово-морський порт в Абхазії. За припущенням аналітиків, це сигналізує про "довгостроковий намір" Москви перевести більше своїх сил далі від захопленого Криму. Розширення порту має зайняти 2,5 року.

Нагадаємо, 6 грудня у ВМС пояснили, чому флоту РФ не сховатися в Новоросійську. Зараз українські інженери працюють над збільшенням радіуса дії ракет "Нептун" і налаштовують їх на ураження як морських, так і наземних об'єктів, каже ветеран ВМС України Андрій Риженко.