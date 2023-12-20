ВС РФ не атакуют Украину "Калибрами" из-за перемещения флота, — командование "Південь" (видео)

Инфраструктура по обслуживанию дальнобойных ракет, как отметила Наталья Гуменюк, осталась в Севастополе, поэтому у оккупантов ограничены возможности для обстрелов городов Украины.

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Россияне сейчас не используют ракеты "Калибр", поскольку их флот переместили в Новороссийск. Об этом в эфире телемарафона сообщила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Фактически корабельная группировка свернута. В Черном море патрулирование осуществляют два судна. Один также корабль пытается контролировать надводную ситуацию в Азовском море.

Традиционно ВМФ РФ держится ближе к порту в Новороссийске. Корабли располагаются как можно дальше от контролируемых Украиной берегов, поскольку для флота захватчиков существует серьезная угроза. Инфраструктура по обслуживанию ракет, как отметила Наталья Гуменюк, осталась в Севастополе.

"Ракетоносителей не наблюдаем в Черном море уже более трех недель", — добавила она.

Представительница ОК "Південь" отметила, что вражеские корабли снаряжении, а для выхода на боевое дежурство им нужно 2-3 часа.

ЧФ РФ в Новороссийске — данные ISW

В Новороссийск уже были передислоцированы надводные боевые корабли, как фрегат типа "Кривак", и меньшие суда, как корветы проекта 1241 или 1124. Также российские оккупанты переместили большинство ракетоносителей "Калибра", включая фрегаты типа "Адмирал Григорович", малые ракетные корабли "Буян-М" и подводные лодки класса "Кило".

Также Россия строит военно-морской порт в Абхазии. По предположению аналитиков, это сигнализирует о "долгосрочном намерении" Москвы перевести больше своих сил дальше от захваченного Крыма. Расширение порта должно занять 2,5 года.

Напомним, 6 декабря в ВМС объяснили, почему флоту РФ не спрятаться в Новороссийске. Сейчас украинские инженеры работают над увеличением радиуса действия ракет "Нептун" и настраивают их на поражение как морских, так и наземных объектов, говорит ветеран ВМС Украины Андрей Рыженко.