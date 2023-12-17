"Украинские удары заставили": Россия перемещает свои корабли из Севастополя, — ISW (карты)

Сейчас вражеские суда размещены в Новороссийске. Однако РФ уже взялась за строительство порта в Абхазии, где планирует прятать свои корабли от украинских ракет и беспилотников.

Related video

Ракетные удары и атаки БПЛА позволили Украине лишить РФ морской инициативы в Черном море. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 16 декабря.

"Спутниковые изображения указывают на то, что украинские удары заставили российские войска на долгосрочной основе переместить средства ЧФ из оккупированного Севастополя в порты в восточной части Черного моря", — отметили аналитики.

Корабли ЧФ РФ в Севастополе в июне Фото: ISW Корабли ЧФ РФ в Севастополе в июне Фото: ISW Корабли ЧФ РФ в Севастополе в декабре Фото: ISW

Россия переместила надводные и подводные средства своего Черноморского флота в Новороссийск — дальше от фронтовой линии. Теперь страна-агрессор создает условия для постоянного базирования кораблей на восточном побережье.

В Новороссийск уже были передислоцированы надводные боевые корабли как фрегат типа "Кривак" и меньшие суда как корветы проекта 1241 или 1124. Также российские оккупанты переместили большинство ракетоносителей "Калибра", включая фрегаты типа "Адмирал Григорович", малые ракетные корабли "Буян-М" и подводные лодки класса "Кило".

"Последние спутниковые снимки показывают, что суда, перемещенные осенью в Новороссийск, не вернулись в Севастополь", — подчеркнули в ISW.

Корабли ЧФ РФ в Новороссийске в июне Фото: ISW Корабли ЧФ РФ в Новороссийске в декабре Фото: ISW

Кроме того, из-за ударов ВСУ Черноморский флот ограничен в патрулировании безопасности, осуществлении технического обслуживания и блокировании украинских портов.

Также Россия строит военно-морской порт в Абхазии. По предположению аналитиков, это сигнализирует о "долгосрочном намерении" Москвы перевести больше своих сил дальше от захваченного Крыма. Расширение порта должно занять 2,5 года.

"Дальние удары Украины по средствам ЧФ способствовали гуманитарным и военным успехам в Черном море и позволили Украине перехватить инициативу в Черном море даже без эффективного собственного флота", — отметили в ISW.

По оценке аналитиков, дополнительные ракеты большой дальности позволили бы Украине сохранить акваторию открытой для морских перевозок и держать Черноморский флот РФ дальше от побережья НАТО.

Напомним, представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтверждал, что российские оккупанты перевели свои ракетоносители "Калибра" в Новороссийск.

Также в ВМС ВСУ рассказывали, что российский ракетный корабль "Циклон" никак не пройдет испытания. Ракетоносителю даже придумали новую функцию, пока он не выполняет свою основную.