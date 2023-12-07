Взрывчатки хватит: морские дроны могут потопить весь флот РФ в Черном море, — The Times
На секретной базе украинской армии размещены десятки морских беспилотников Magura V5, которые уже хорошо показали себя в бою с российскими кораблями.
Командир подразделения морских дронов c позывным "13" утверждает, что весь Черноморский флот может повторить судьбу ракетного крейсера "Москва". Он рассказал об этом в интервью журналистам The Times, посетивших секретную военную базу.
По словам оператора морских донов, он выполнил цель своей жизни, когда удалось потопить российские корабли в водах у Черноморского (Крым) 10 ноября. Сейчас он находится на секретной базе на Днепре, где расположены беспилотники Magura V5, и утверждает, что у Силам обороны Украины хватит взрывчатки, чтобы с их помощью потопить весь Черноморский флот РФ.
Как говорит украинский военный, россияне на десантных кораблях класса Shark и Serna не смогли остановить морские дроны, хотя видели, что они приближаются.
"Целью моей жизни было потопить российский корабль, а мы потопили сразу два", — объяснил он, добавив, что прежде это никому не удавалось.
Одним из главных успехов Украины в противостоянии РФ стало то, что удалось оттеснить от украинского побережья российский флот и открыть коридоры для международных поставок и развития экономики. Об этом говорил глава британского МИД Дэвид Кэмерон во время недавнего визита в Одессу.
"Если взглянуть на общую картину, то недавно украинцы оттеснили российский флот в Черном море и открыли морской путь для экспорта, их экономика растет. И, конечно, они стучатся в двери и НАТО, и ЕС и получают очень теплый ответ", — отметил лорд Кэмерон, добавив, что это огромные достижения.
По его словам, задача Запада сегодня в том, чтобы развивать эти достижения и определиться с тем, какие еще конкретные шаги можно предпринять, чтобы помочь Украине в борьбе против агрессии.
Но у "13-го" есть еще одна мечта.
"Моя мечта — потопить еще больше российских кораблей, гораздо более крупных, — объяснил он. — Столько, чтобы они вообще не плавали. Есть ли у нас возможность уничтожить весь Черноморский флот? Да. И мы над этим работаем".
В начале ноября Украина уничтожила один из недавно построенных РФ военных кораблей — корвет "Аскольд", считавшийся одним из самых современных.
Москва признала потерю корабля во время атаки 15 крылатыми ракетами, но без уточнений. Сообщалось что Системы ПВО сбили 13 крылатых ракет, и что в результате попадания крылатой ракеты корабль, находившийся на заводе, получил повреждения.
На опубликованных кадрах видно, что удар наносился по верфи в Керчи, недалеко от Крымского моста. По некоторым данным, в корабль попали три ракеты французской версии Storm Shadow. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, будущий носитель "калибров" "Аскольд" даже не успели спустить на воду, не говоря уже о военных операциях. Он проходил последние испытания. В Керчи также строятся корабли "Амур" и "Циклон", которые, как и "Аскольд", должны были встать на боевое дежурство в этому году.
Напомним, что по оценкам аналитиков, уничтоженный корвет "Аскольд" все же обошелся РФ в 10 раз дешевле, чем Ту-160М.
Также сообщалось, что в Воздушных силах назвали уничтожение российского корабля серьезным ударом по имиджу режима Кремля.