Вибухівки вистачить: морські дрони можуть потопити весь флот РФ у Чорному морі, — The Times

На секретній базі української армії розміщені десятки морських безпілотників Magura V5, які вже добре показали себе в бою з російськими кораблями.

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Командир підрозділу морських дронів із позивним "13" стверджує, що весь Чорноморський флот може повторити долю ракетного крейсера "Москва". Він розповів про це в інтерв'ю журналістам The Times, які відвідали секретну військову базу.

За словами оператора морських донів, він виконав мету свого життя, коли вдалося потопити російські кораблі у водах біля Чорноморського (Крим) 10 листопада. Зараз він перебуває на секретній базі на Дніпрі, де розташовані безпілотники Magura V5, і стверджує, що в Силам оборони України вистачить вибухівки, щоб за їх допомогою потопити весь Чорноморський флот РФ.

Корабель "Аскольд"

Як каже український військовий, росіяни на десантних кораблях класу Shark і Serna не змогли зупинити морські дрони, хоча бачили, що вони наближаються.

"Метою мого життя було потопити російський корабель, а ми потопили відразу два", — пояснив він, додавши, що раніше це нікому не вдавалося.

Одним із головних успіхів України у протистоянні РФ стало те, що вдалося відтіснити від українського узбережжя російський флот і відкрити коридори для міжнародних постачань і розвитку економіки. Про це говорив голова британського МЗС Девід Кемерон під час нещодавнього візиту до Одеси.

Морський дрон Magura V

"Якщо поглянути на загальну картину, то нещодавно українці відтіснили російський флот у Чорному морі та відкрили морський шлях для експорту, їхня економіка зростає. І, звісно, вони стукають у двері і НАТО, і ЄС і отримують дуже теплу відповідь", — зазначив лорд Кемерон, додавши, що це величезні здобутки.

За його словами, завдання Заходу сьогодні в тому, щоб розвивати ці досягнення і визначитися з тим, які ще конкретні кроки можна зробити, щоб допомогти Україні в боротьбі проти агресії.

Але у "13-го" є ще одна мрія.

Кадри ударів по корвету "Аскольд"

"Моя мрія — потопити ще більше російських кораблів, набагато більших, — пояснив він. — Стільки, щоб вони взагалі не плавали. Чи є в нас можливість знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо".

На початку листопада Україна знищила один із нещодавно побудованих РФ військових кораблів — корвет "Аскольд", який вважався одним із найсучасніших.

Орієнтовний маршрут морських дронів

Москва визнала втрату корабля під час атаки 15 крилатими ракетами, але без уточнень. Повідомлялося, що Системи ППО збили 13 крилатих ракет, і що внаслідок влучання крилатої ракети корабель, який перебував на заводі, зазнав пошкоджень.

Судноверф, на якій будувався корвет "Аскольд" і де будуються кілька інших кораблів

На опублікованих кадрах видно, що удару завдавали по верфі в Керчі, недалеко від Кримського мосту. За деякими даними, у корабель влучили три ракети французької версії Storm Shadow. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, майбутній носій "калібрів" "Аскольд" навіть не встигли спустити на воду, не кажучи вже про військові операції. Він проходив останні випробування. У Керчі також будуються кораблі "Амур" і "Циклон", які, як і "Аскольд", мали стати на бойове чергування цього року.

Нагадаємо, що за оцінками аналітиків, знищений корвет "Аскольд" все ж обійшовся РФ у 10 разів дешевше, ніж Ту-160М.

Також повідомлялося, що в Повітряних силах назвали знищення російського корабля серйозним ударом по іміджу режиму Кремля.