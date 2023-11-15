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Знищений корвет "Аскольд" обійшовся РФ у 10 разів дешевше, ніж Ту-160М, — Defence Express

ракетний корвет, корабель, Міноборони РФ, російське озброєння, війна РФ проти України
Фото: Вiкiпедiя | Аналітики розповіли, що не так із вартістю знищеного корвета в Криму

За інформацією аналітиків, історія з російським кораблем продемонструвала, що об'єктивно підрахувати вартість озброєння противника фактично неможливо. Усе через дії з боку Міноборони.

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Знищений на території Кримського півострова корвет "Аскольд" обійшовся для Росії в 10 разів дешевше, ніж літак Ту-160М. Про це пише Defense Express 15 листопада.

Зазначається, що Міністерство оборони Російської Федерації намагалося стягнути з підприємства "Ленінградський суднобудівний завод "Пелла" 880 мільйонів рублів (9,8 млн доларів) неустойки. Вся причина в тому, що вони не змогли своєчасно відправити для російського оборонного відомства 5 кораблів. Контракт між ними було підписано ще 2015 року.

Міноборони подало позов про виплату в липні 2023 року, проте в результаті суд присудив виплатити в 60 разів меншу суму, або ж 14,7 мільйона рублів (164 тисячі доларів). Це лише 1% від загальної вартості виробу, про що почали повідомляти російські ЗМІ.

ракетний корвет, корабель, Міноборони РФ, російське озброєння, війна РФ проти України Fullscreen
Аналітики розповіли, що не так із вартістю знищеного корвета в Криму
Фото: Міноборони РФ

"Судячи з усього, для Міноборони РФ вартість кожного з ракетних корветів проекту 22800 "Каракурт" обчислюється на рівні 1,47 мільярда рублів, або ж орієнтовно 16 мільйонів доларів за поточним курсом або ж 24 мільйони доларів за курсом 2015 року", — пишуть аналітики з Defence Express.

З цього було зроблено висновки, що нещодавно знищений в окупованій Керчі ракетний корвет "Аскольд", який також належить до цього проєкту, має схожий цінник.

Зазначається, що вартість у 16 мільйонів доларів за носій "Калібрів" може виглядати низькою на тлі того, що український Forbes оцінив знищений крейсер "Москва" у 750 мільйонів доларів, але тут можна провести певне порівняння, пишуть аналітики.

Виходить, що один новий ракетний корвет проєкту 22800 "Каракурт" за кошторисом Міноборони РФ коштує в 10 разів менше, ніж літак Ту-160М.

ракетний корвет, корабель, Міноборони РФ, російське озброєння, війна РФ проти України Fullscreen
Аналітики розповіли, що не так із вартістю знищеного корвета в Криму
Фото: РБК

"Усе вищенаведене демонструє лише те, що об'єктивно порахувати вартість зброї РФ — насправді неможливо. Тим паче, що це аж ніяк не єдиний приклад, коли Міноборони РФ та інші структури на свій розсуд "жонглюють" показниками вартості того чи іншого виду озброєння", — підсумували в Defense Express.

Нагадаємо, 4 листопада українська розвідка повідомила про те, що під час ракетної атаки по окупованій Керчі вдалося вразити малий ракетний корабель, який будували на суднобудівному заводі "Залив".

7 листопада повідомлялося, що поразка російського корвета стала унікальною в історії. Російський ракетний корвет "Аскольд" хоч і залишився на плаву, але отримав критичні пошкодження дуже важливих елементів. Його доведеться відновлювати майже "з нуля".