"Є попадання": розвідка України підтвердила ЗМІ "прильоти" в Керчі (відео)

Як вдалося з'ясувати журналістам, унаслідок атаки по окупованому місті є "прильоти". При цьому місцеві Telegram-канали пишуть, що атаковано корабель типу "Каракурт".

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Українська розвідка повідомляє про те, що під час ракетної атаки по окупованій Керчі, вдалося вразити малий ракетний корабель, що будувався на суднобудівному заводі "Залив". Про це пише Hromadske з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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"Є влучання, інформація уточнюється", — повідомило неназване джерело, не повідомивши більше жодних деталей.

Раніше низка кримських Telegram-каналів, зокрема "Кримський вітер", раніше повідомляли про те, що на суднобудівному заводі в Керчі є постріл у малий ракетний корабель споруджуваного проєкту 22800 "Каракурт". Підтвердження цьому немає. Також повідомлялося, що в бік суднобудівного заводу в Керчі поїхали пожежні машини, а за ними — вантажівки з військовими ЗС РФ. А над самим заводом здіймався густий дим.

Вибух на суднобудівному заводі в Керчі

Водночас "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомляв про те, що російська ППО працювала в районі Суднобудівного заводу ім. Бутоми. А на територію одного із сухих доків заводу впали уламки збитої ракети. Також він стверджував, що постраждалих немає.

Нагадаємо, йдеться про одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Завод відомий як той, на якому будують військові фрегати. З 2020 року завод розпочав будівництво авіаносних кораблів для флоту Росії.

Що відомо про судно типу "Каракурт"

Судно типу "Каракурт" Фото: Рособоронекспорт

Малі ракетні кораблі проєкту 22800 "Каракурт" — це російські багатоцільові малі ракетно-артилерійські кораблі (МРК) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням. За іншою класифікацією це малі корвети. Орієнтовна вартість одного малого ракетного корабля проекту 22800 становить 2 млрд рублів у цінах 2017 року. "Каракурт" оснащений інтегрованою ракетною системою "Club — N": дальність стрільби — 300 км. Боєзапас — 8 ракет.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов повідомив, що Кримський міст залишається законною військовою метою для Збройних сил України.

За його словами, це "незаконна споруда, яка використовується насамперед у військових цілях, для перекидання ворожих сил і засобів на тимчасово окуповану українську територію".