"Залишився тільки корпус": з'явилися нові знімки БДК "Мінськ" у Севастополі (фото)

На думку OSINT-аналітика, росіянам навряд чи вдасться полагодити свій десантний корабель після удару ЗСУ по Севастопольській бухті.

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Великий десантний корабель (ВДК) Чорноморського флоту Російської Федерації проєкту 775 "Мінськ", який постраждав унаслідок удару по Севастопольській бухті, покинув сухий док. Про це написав OSINT-дослідник MT Anderson у соціальній мережі X 2 листопада.

Аналітик опублікував супутникові знімки сухих доків у Севастополі, зазначивши, що БДК перебуває в розібраному вигляді. На його думку, судно, ймовірно, не буде відновлено.

"Від корабля залишився тільки корпус, оскільки надбудову було знищено", — констатував аналітик.

Автор публікації також вказав на те, що росіяни все ще намагаються полагодити підводний човен проєкту 636 "Ростов-на-Дону".

Сухі доки навколо Севастополя

Удар по Севастопольській бухті: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 13 вересня жителі окупованого Севастополя почули серію вибухів. Представник окупаційної влади Михайло Развожаєв заявив, що місто було атаковано ракетами.

Пожежа в Південній бухті Севастополя

У Міноборони РФ заявили, що нібито ЗСУ 13 вересня завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе в окупованому Севастополі. Крім того, троє морських безпілотників атакували кораблі Чорноморського флоту РФ у морі.

Своєю чергою журналісти повідомили з посиланням на українські та західні джерела, що вночі 13 вересня українці атакували окупований Севастополь за допомогою британських далекобійних ракет Storm Shadow, унаслідок чого було уражено підводний човен і корабель.