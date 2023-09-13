"Перша успішна атака": Україна вразила підводний човен і корабель РФ ракетами Storm Shadow, — ЗМІ

За даними журналістів, це перша відома успішна атака на російський підводний човен за всю війну.

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У ніч на середу, 13 вересня, Україна атакувала тимчасово окупований Севастополь. У результаті, за допомогою британських далекобійних ракет Storm Shadow були вражені російські підводний човен і корабель. Про це повідомляє Sky News з посиланням на українські та західні джерела.

"Це була Storm Shadow", — повідомило одне з джерел.

Міністерство оборони Великої Британії поки що не дало коментарів, проте українську атаку на окупаційні кораблі прокоментував глава британського Королівського флоту адмірал Бен Кі.

Він підкреслив, що українці "демонструють, що можна зробити за допомогою інноваційних мисленнєвих процесів і готовності піти на ризик".

Це перша відома успішна атака на російський підводний човен за всю війну, пише Sky News.

Зазначимо, в ніч з 12 на 13 вересня жителі окупованого Севастополя чули низку вибухів. Під ранок представник російської влади губернатор Михайло Развожаєв підтвердив, що відбулася атака безпілотників і крилатих ракет. Також він підтвердив, що були влучання.

Удень 13 вересня із заявою виступила речниця МЗС РФ Марія Захарова, можливо, відреагувавши на застосування Україною ракети з 450-кілограмовим вибуховим зарядом. Росіянка пригрозила "потужною відповіддю", якщо відбудеться атака на Кримський міст.