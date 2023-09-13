"Первая успешная атака": Украина поразила подлодку и корабль РФ ракетами Storm Shadow, — СМИ

По данным журналистов, это первая известная успешная атака на российскую подводную лодку за всю войну.

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В ночь на среду, 13 сентября, Украина атаковала временно оккупированный Севастополь. В результате, с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow были поражены российские подлодку и корабль. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на украинский и западный источники.

"Это была Storm Shadow", — сообщил один из источников.

Министерство обороны Великобритании пока не дало комментариев, однако украинскую атаку на оккупационные корабли прокомментировал глава британского Королевского флота адмирал Бен Ки.

Он подчеркнул, что украинцы "демонстрируют, что можно сделать с помощью инновационных мыслительных процессов и готовности пойти на риск".

Это первая известная успешная атака на российскую подводную лодку за всю войну, пишет Sky News.

Отметим, в ночь с 12 на 13 сентября жители оккупированного Севастополя слышали ряд взрывов. Под утро представитель российской власти губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что состоялась атака беспилотников и крылатых ракет. Также он подтвердил, что были попадания.

Днем 13 сентября с заявлением выступила спикер МИД РФ Мария Захарова, возможно, отреагировав на применение Украиной ракеты с 450-килограммовым взрывным зарядом. Россиянка пригрозила "мощным ответом", если произойдет атака на Крымский мост.