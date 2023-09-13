Захарова пригрозила Украине "возмездием" за уничтожение Крымского моста

Представитель дипломатического ведомства РФ отреагировала на слова спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк о Крымском мосте, назвав незаконную конструкцию "гражданским объектом".

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обещает "жесткий ответ" и "возмездие" за добивание Крымского моста. Об этом она заявила на брифинге, к который проходил в рамках Восточного экономического форума.

Так Захарова отреагировала на слова спикера Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк о том, что "мосту осталось очень мало времени".

"Несколько дней назад спикер украинской военной группировки "Юг" Гуменюк (Наталия Гуменюк — ред.) заявил, что у Крымского моста осталось очень мало времени. Он отметил, что ВСУ будут "работать и дальше"… добивать, видимо, мост…", — заявила Захарова.

Она заявила, что Крымский мост является гражданским объектом, а ответ на действия Киева будет жестким. "Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились", — сказала Захарова.

Отметим, пресс-секретарь МИД РФ Захарова ошиблась, несколько раз назвав Наталию Гуменюк мужчиной.

Что сегодня произошло в Крыму

В ночь на 13 сентября крылатые ракеты ударили по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. В результате чего были повреждены два российских судна.

Об атаке на город сообщил также так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "В Южных бухтах сейчас пожар недалеко от гражданского объекта, по предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки. На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4 класс", — заявил Развожаев.

Напомним, 2 сентября сообщалось, что российская сторона пытается держать в напряжении ситуацию вокруг Крымского моста, поскольку Кремлю каким-то образом необходимо оправдываться в том, что этот объект инфраструктуры не используется в полной мере. Поэтому оккупантам привиделась атака по нему неизвестными беспилотниками.