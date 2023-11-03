"Остался только корпус": появились новые снимки БДК "Минск" в Севастополе (фото)

По мнению OSINT-аналитика, россиянам вряд ли удастся починить свой десантный корабль после удара ВСУ по Севастопольской бухте.

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Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота Российской Федерации проекта 775 "Минск", пострадавший в результате удара по Севастопольской бухте, покинул сухой док. Об этом написал OSINT-исследователь MT Anderson в социальной сети X 2 ноября.

Аналитик опубликовал спутниковые снимки сухих доков в Севастополе, отметив, что БДК находится в разобранном виде. По его мнению, судно, вероятно, не будет восстановлено.

"От корабля остался только корпус, поскольку надстройка была уничтожена", — констатировал аналитик.

Авто публикации также указал на то, что россияне все еще пытаются починить подводную лодку проекта 636 "Ростов-на-Дону".

Сухие доки вокруг Севастополя

Удар по Севастопольской бухте: что известно

Напомним, в ночь на 13 сентября жители оккупированного Севастополя услышали серию взрывов. Представитель оккупационных властей Михаил Развожаев заявил, что город был атакован ракетами.

Пожар в Южной бухте Севастопля

В Минобороны РФ заявили, что якобы ВСУ 13 сентября нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в оккупированном Севастополе. Кроме того, трое морских беспилотников атаковали корабли Черноморского флота РФ в море.

В свою очередь журналисты сообщили со ссылкой на украинский и западный источники, что ночью 13 сентября украинцы атаковали оккупированный Севастополь с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow, в результате чего были поражены подлодка и корабль.