Ударили Storm Shadow: впервые в истории Украина уничтожила подводную лодку крылатой ракетой, — эксперты

Крылатая ракета сначала пробила отверстие в корпусе подводной лодки ВС РФ. Затем внутрь влетел фугасный снаряд, который разбил переборки и вызвал пожар.

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В ночь на 13 сентября ВСУ уничтожили подводную лодку "Ростов-на-Дону" под Севастополем. Удар по подводной лодке — уникальная спецоперация, которую до этого не смогла осуществить ни одна армия за всю историю современных войн, отметили эксперты. Об инструментах, которые могли использовать ВСУ для удара по месту базирования российской техники в Крыму, говорится в статье на портале Defence Express.

Эксперты признали, что произошел не первый удар ВСУ по военным морским судам ВС РФ. Например, морские дроны атаковали десантный корабль"Оленегорский горняк" в порту Новороссийска, а ракета "Нептун" — флагман "Москва". Однако впервые удалось потопить подводную лодку, — объяснили, почему это такая проблема для современной армии.

Во-первых, чтобы уничтожить подводную лодку, нужно применить самые разнообразные инструменты — об этом свидетельствует весь предыдущий опыт мировых армий. В частности, нужны следующие штатные системы:

противолодочные корабли;

противолодочные самолеты (например, P-8 Poseidon или P-3 Orion) и вертолеты;

подводные лодки.

Всех этих систем Украина не имеет.

Во-вторых, подводная лодка, выполняя боевые задачи, постоянно находится под водой, где к ней невозможно подобраться. В частности, невозможно использовать даже арсенал, которые есть у ВСУ, например, дроны или крылатые ракеты.

Однако есть единственное место, где лодка поднимается на поверхность — это бухта, в нашем случае — бухта в Севастополе. Этой возможностью воспользовались ВСУ и попали по ней крылатой ракетой.

По мнению экспертов, Украина использовала крылатую ракету Storm Shadow, которая имеет боевую часть весом 450 кг и взрывается в два этапа. В результате взрыва начался пожар здания Судостроительного Севастопольского морского завода им. Серго Орджоникидзе — еще один положительный результат атаки. Однако если она попала прямо по лодке, то взорвалась внутри корпуса — и это гарантирует полное уничтожение судна. В частности, от взрыва выгорят переборки — такой корабль восстанавливать "нерентабельно" и он идет на металлолом. Именно так поступили американцы, когда у них была повреждена подводная лодка Bonhomme Richard, пояснили авторы портала.

Взрывы в Крыму: детали

Отметим, в ночь с 12 на 13 сентября жители оккупированного Севастополя слышали ряд взрывов. Под утро представитель российской власти губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что состоялась атака беспилотников и крылатых ракет. Также он подтвердил, что были попадания.

Позже стало известно, что во время атаки произошел пожар на судоремонтном заводе, также повреждены два российских корабля — подводная лодка "Ростов-на-Дону" (стоимостью около 300 млн долл.) и большой десантный корабль "Минск".

Днем 13 сентября с заявлением выступила спикер МИД РФ Мария Захарова, возможно, отреагировав на применение Украиной ракеты с 450-килограммовым взрывным зарядом. Россиянка пригрозила "мощным ответом", если произойдет атака на Крымский мост.

Напоминаем, власти Румынии подтвердили, что в ночь на 13 сентября на территории страны упали обломки "Шахедов", которыми РФ атаковала украинские речные порты на Дунае. При этом признали, что обломки упали за 20 км от реки. После одного из предыдущих инцидентов чиновники приняли решение эвакуировать местное население, усилить патрули и установить защитные бункеры.