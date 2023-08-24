В Крыму прогремели по меньшей мере 7 взрывов: что известно (видео, карта)

Жители Севастополя услышали многочисленные взрывы. Представитель оккупационных властей "успокоил" крымчан, что звуки связаны со стрельбой из ручных гранатометов.

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Во временно оккупированном Крыму громко, в Севастополе прогремели многочисленные взрывы. Об этом 24 августа сообщили в местном телеграм-канале.

"Один хлопок очень длинный", — говорится в одном из сообщений.

В частности, взрывы слышали в Гагаринском районе и в районе Казачьей бухты. Местные информируют о по меньшей мере 7 взрывах.

Фото: Скриншот Гагаринский район в Севастополе Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Позже появились видео, на которых над Севастополем светятся воздушные объекты. У авторов контента возникло несколько версий: якобы местные могут видеть работу ПВО, учения оккупантов или бумажные китайские фонари.

Представитель оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев "успокоил" население, объяснив звуки стрельбой из гранатометов.

"Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатометов. В зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах города", — заявил он.

По словам Развожаева, учения российских захватчиков продлятся до 23:00.

"В городе все спокойно", — добавил он.

Публикация Михаила Развожаева от 24 августа Фото: Скриншот

Напомним, в ГУР проинформировали, что во время взрывов в районе Оленевки в Крыму российские оккупанты потеряли комплекс С-400. Удар по вражеской зенитно-ракетной системе состоялся утром 23 августа. В разведке убеждены, что это повлияет на дальнейшие события на полуострове.

24 августа в Крыму также было шумно, местные сообщали о взрывах. Позже представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что разведчики провели спецоперацию вблизи Оленевки. Он отметил, что враг потерял бойцов и средства.