У Криму пролунали щонайменше 7 вибухів: що відомо (відео, карта)

Мешканці Севастополя почули численні вибухи. Представник окупаційної влади "заспокоїв" кримчан, що звуки пов'язані зі стрільбою з ручних гранатометів.

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У тимчасово окупованому Криму гучно, у Севастополі пролунали численні вибухи. Про це 24 серпня повідомили в місцевому телеграм-каналі.

"Один хлопок дуже довгий", — ідеться в одному з повідомлень.

Зокрема, вибухи чули в Гагарінському районі та в районі Козачої Бухти. Місцеві інформують про щонайменше 7 вибухів.

Фото: Скріншот Гагарінський район у Севастополі Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Пізніше з’явилися відео, на яких над Севастополем світяться повітряні об’єкти. У авторів контенту виникло кілька версій: нібито місцеві можуть бачити роботу ППО, навчання окупантів або паперові китайські ліхтарі.

Представник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв "заспокоїв" населення, пояснивши звуки стрільбою з гранатометів.

"Гучні звуки в Севастополі — це військові проводять навчальні стрільби на полігоні в Козачій Бухті, у тому числі з ручних гранатометів. Залежно від напряму вітру звук може бути чутний у різних районах міста", — заявив він.

За словами Развожаєва, навчання російських загарбників триватимуть до 23:00.

"У місті все спокійно", — додав він.

Публікація Михайла Развожаєва від 24 серпня Фото: Скріншот

Нагадаємо, у ГУР проінформували, що під час вибухів у районі Оленівки в Криму російські окупанти втратили комплекс С-400. Удар по ворожій зенітно-ракетній системі відбувся зранку 23 серпня. У розвідці переконані, що це вплине на подальші події на півострові.

24 серпня в Криму також було гучно, місцеві повідомляли про вибухи. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що розвідники провели спецоперацію поблизу Оленівки. Він зазначив, що ворог втратив бійців і засоби.