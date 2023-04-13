В Киеве показали остатки ракеты "Нептун", которая потопила крейсер "Москва" (фото)

По словам заведующего музея Сергея Воронова, это не первая крупная потеря в истории Черноморского флота, однако явно самая крупная со времен Второй мировой войны.

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В Киеве показали элемент ракеты, которая смогла потопить флагман Черноморского флота крейсер "Москва". Об этом сообщает портал "Укринформ".

В Национальном военно-историческом музее, который находится в украинской столице, продемонстрировали стабилизатор стартового агрегата ракеты "Нептун". Именно он стал причиной разрушения российского флагманского корабля "Москва". В музее также можно найти спасательный круг и сигнальный буй, а предоставило эти артефакты командование Военно-морских сил ВСУ.

Заведующий Центрального военно-морского музея Сергей Воронов вспомнил, что запуск первой из двух ракет "Нептун" произошел 13 апреля 2022 года в 14:06. В результате зафиксировано попадание в левый борт судна, возле ходового мостика. Это привело к его потоплению на следующий день за 75 километров от мыса Тарханкут.

Этот тип ракет должен был поступить на вооружение ВСУ лишь весной 2022 года, как отмечает Сергей Воронов, однако за 3 дня до начала полномасштабной войны их переместили из Киева в Одесскую область.

В Киеве состоялась выставка в честь годовщины потопления "Москвы" Фото: Укринформ В Киеве состоялась выставка в честь годовщины потопления "Москвы" Фото: Укринформ В Киеве состоялась выставка в честь годовщины потопления "Москвы" Фото: Укринформ В Киеве состоялась выставка в честь годовщины потопления "Москвы" Фото: Укринформ В Киеве состоялась выставка в честь годовщины потопления "Москвы" Фото: Укринформ

"Крейсер "Москва" — один из шести крупнейших кораблей России. Это большая финансовая потеря – его стоимость была от 700 до 900 миллионов долларов. Это не первая такая потеря в истории Черноморского флота, хотя вообще со времен Второй мировой войны это самый большой затонувший боевой корабль", — сказал заведующий Центральным военно-морским музеем.

В ходе мероприятия было анонсировано 3D-шоу под названием "Отріцательноє всплитіє". В нем развеиваются все мифы, которые многие годы создавала российская пропаганда. Презентация состоится уже в мае и начнут из Киева. Далее шоу будет демонстрироваться в других городах по всему миру.

Напомним, 13 апреля экс-секретарь СНБО показал видео исторического пуска ракет "Нептун". Год назад украинские операторы противокорабельного комплекса смогли засечь огромную цель – ракетный крейсер "Москва". Две ракеты потопили корабль стоимостью почти миллиард долларов.