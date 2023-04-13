У Києві показали рештки ракети "Нептун", яка потопила крейсер "Москва" (фото)

За словами завідувача музею Сергія Воронова, це не перша велика втрата в історії Чорноморського флоту, проте явно найбільша з часів Другої світової війни.

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У Києві показали елемент ракети, яка спромоглася потопити флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва". Про це повідомляє портал "Укрінформ".

У Національному військово-історичному музеї, що знаходиться в українській столиці, продемонстрували стабілізатор стартового агрегату ракети "Нептун". Саме він спричинив руйнування російського флагманського корабля "Москва". У музеї також можна знайти рятувальний круг та сигнальний буй, а надало ці артефакти командування Військово-морських сил ЗСУ.

Завідувач Центрального військово-морського музею Сергій Воронов згадав, що запуск першої з двох ракет "Нептун" стався 13 квітня 2022 року о 14:06. Внаслідок цього зафіксовано попадання в лівий борт судна, біля ходового містка. Це спричинило його потоплення наступного дня за 75 кілометрів від мису Тарханкут.

Цей тип ракет мав надійти на озброєння ЗСУ лише навесні 2022 року, як зазначає Сергій Воронов, проте за 3 дні до початку повномасштабної війни їх перемістили з Києва до Одеської області.

У Києві відбулася виставка на честь річниці потоплення "Москви" Фото: Укрінформ У Києві відбулася виставка на честь річниці потоплення "Москви" Фото: Укрінформ У Києві відбулася виставка на честь річниці потоплення "Москви" Фото: Укрінформ У Києві відбулася виставка на честь річниці потоплення "Москви" Фото: Укрінформ У Києві відбулася виставка на честь річниці потоплення "Москви" Фото: Укрінформ

"Крейсер "Москва" — один із шести найбільших кораблів Росії. Це велика фінансова втрата — його вартість була від 700 до 900 мільйонів доларів. Це не перша така втрата в історії Чорноморського флоту, хоча взагалі з часів Другої світової війни це найбільший затонулий бойовий корабель", — сказав завідувач Центрального військово-морського музею.

У ході заходу було анонсовано 3D-шоу під назвою "Отріцательноє всплитіє". У ньому розвіюються всі міфи, які багато років створювала російська пропаганда. Презентація відбудеться вже у травні та розпочнуть із Києва. Далі шоу демонструватиметься в інших містах по всьому світу.

Нагадаємо, 13 квітня екссекретар РНБО показав відео історичного запуску ракет "Нептун". Рік тому українські оператори протикорабельного комплексу змогли засікти величезну мету – ракетний крейсер "Москва". Дві ракети потопили корабель вартістю майже мільярд доларів.