Так потопили "Москву": екссекретар РНБО показав відео історичного пуску ракет "Нептун"

Рік тому українські оператори протикорабельного комплексу змогли засікти величезну ціль — ракетний крейсер "Москва". Дві ракети потопили корабель вартістю майже мільярд доларів.

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Колишній Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов опублікував кадри пуску ракет по флагману Чорноморського флоту РФ ракетному крейсеру "Москва". Відео опубліковано на офіційній сторінці політика у Фейсбуці.

Рівно рік тому український протикорабельний ракетний комплекс "Нептун" запустив дві ракети в бік російського крейсера "Москва". Ввечері 13 квітня 2022 року стало відомо, що флагман Чорноморського флоту РФ влучив у ціль, величезний корабель загорівся й почав йти на дно.

"Після того, як "Москва" пішла на дно, загроза висадки російського десанту на українське узбережжя Чорного моря була знята раз і назавжди", — написав Турчинов.

Також екссекретар РНБО додав, що це була перша, але не остання знищена Москва українською зброєю та армією.

Важливо

День "Нептуна". Якими ракетами ЗСУ знищили крейсер "Москва"

РК-360 "Нептун" — це український комплекс, який прийняли на озброєння у 2020 році. Як повідомляла "Українська правда" оператори протикорабельного комплексу змогли зафіксувати "Москву", і як тільки вона зайшла в зону ураження, то по ньому пустили 2 ракети. В Міноборони РФ так і не визнали, що саме українські ракети знищили ракетний крейсер. Вони заявляли про те, що сталася пожежа, яка призвела до детонації боєкомплекту. Згодом його взяли на буксир, але через шторм у Чорному морі він перекинувся й потонув.

Нагадаємо, 13 квітня ЗМІ повідомили, на що здатний український "Нептун", що зміг потопити "Москву".

Рік тому Фокус писав про те, як було знищено крейсер "Москву". Флагман російського Чорноморського флоту вразили дві протикорабельні ракети.