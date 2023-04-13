Так потопили "Москву": экс-секретарь СНБО показал видео исторического пуска ракет "Нептун"

Год назад украинские операторы противокорабельного комплекса смогли засечь огромную цель – ракетный крейсер "Москва". Две ракеты потопили корабль стоимостью почти миллиард долларов.

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов опубликовал кадры запуска ракет для уничтожения Черноморского флота РФ ракетного крейсера "Москва". Видео опубликовано на официальной странице политика в Facebook.

Ровно год назад украинский противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" запустил две ракеты по российскому крейсеру "Москва". Вечером 13 апреля 2022 года стало известно, что флагман Черноморского флота РФ поразил цель, огромный корабль загорелся и начал идти ко дну.

"После того, как "Москва" пошла ко дну, угроза высадки российского десанта на украинское побережье Черного моря была снята раз и навсегда", — написал Турчинов.

Также экс-секретарь СНБО добавил, что это была первая, но не последняя уничтоженная Москва украинским оружием и армией.

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День "Нептуна". Какими ракетами ВСУ уничтожили крейсер "Москва"

РК-360 "Нептун" — это украинский комплекс, который был принят на вооружение в 2020 году. Как сообщала "Украинская правда", операторы противокорабельного комплекса смогли зафиксировать "Москву", и как только она зашла в зону поражения, то по нему пустили 2 ракеты. В Минобороны РФ так и не признали, что украинские ракеты уничтожили ракетный крейсер. Они заявляли о том, что произошел пожар, приведший к детонации боекомплекта. Впоследствии его взяли на буксир, но из-за шторма в Черном море он перевернулся и утонул.

Напомним, 13 апреля СМИ сообщили, на что способен украинский "Нептун", смогший потопить "Москву ".

Год назад Фокус писал о том, как был уничтожен крейсер "Москву". Флагман российского Черноморского флота поразили две противокорабельные ракеты.