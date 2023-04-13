Ему удалось затопить "Москву": как выглядит и что может украинский "Нептун" (видео)

Полный залп состоит из 24 ракет, каждую из которых можно навести на свою отдельную цель. "Нептун" может выполнять боевые задачи при сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, а также при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

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14 апреля 2022 года в результате ракетного удара из украинского комплекса "Нептун" (РК-360МЦ) затонул флагман Черноморского флота ВМФ РФ ракетный крейсер "Москва". В годовщину этого крупнейшего поражения российского флота со времен Второй мировой войны издание Telegraf рассказывает о возможностях вооружения.

РК-360МЦ не просто пусковая установка, а целый комплекс, слаженная работа которого позволяет поражать наземные и морские цели: крейсеры, эсминцы, фрегаты, корветы, десантные и танкодесантные корабли.

Один комплекс состоит из шести транспортно-заряжающих машин, пусковых установок, подвижных командных пунктов и транспортных машин. На каждую пусковую установку приходится четыре ракеты. Таким образом, полный залп из установки — это 24 ракеты, каждую из которых можно навести на свою отдельную цель.

Характеристики РК-360МЦ "Нептун":

Дальность стрельбы – от 7 до 300 километров,

Время развертывания комплекса — до 15 минут,

Расстояние стартовой позиции от береговой полосы – не более 25 км.

Большим плюсом является то, что ракеты могут подлетать к врагу низко над водой, поэтому они остаются незамеченными, пишет Defence Express. Кроме того, "Нептун" может выполнять боевые задачи в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

Комплекс был принят на вооружение в 2020 году.

"Испытания проводились с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации – самолетов Су-27", – сообщил тогда Генеральный штаб ВСУ.

На изготовление одного комплекса "Нептун" уходит девять месяцев, где закупка, монтаж и испытания занимают равноценные сроки. "Мы можем поставлять серийный дивизионный комплект за 9, максимум 12 месяцев", – рассказывал гендиректор ГосККБ "Луч" Олег Коростелев.

Напомним, год назад Фокус писал о том, как был уничтожен крейсер "Москва". Флагман российского Черноморского флота поразили две противокорабельные ракеты берегового базирования "Нептун", что привело к пожару боеприпасов и вызвало постепенное разрушение и окончательное затопление корабля.

1 июня 2022 года экс-полковник ФСБ РФ и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) раскрывал подробности уничтожения крейсера "Москва".