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Военный Фокус Российско-украинская война

Ему удалось затопить "Москву": как выглядит и что может украинский "Нептун" (видео)

фото, Нептун, противокорабельный комплекс
Противокорабельный комплекс "Нептун", из которого был подбит крейсер "Москва"

Полный залп состоит из 24 ракет, каждую из которых можно навести на свою отдельную цель. "Нептун" может выполнять боевые задачи при сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, а также при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

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14 апреля 2022 года в результате ракетного удара из украинского комплекса "Нептун" (РК-360МЦ) затонул флагман Черноморского флота ВМФ РФ ракетный крейсер "Москва". В годовщину этого крупнейшего поражения российского флота со времен Второй мировой войны издание Telegraf рассказывает о возможностях вооружения.

РК-360МЦ не просто пусковая установка, а целый комплекс, слаженная работа которого позволяет поражать наземные и морские цели: крейсеры, эсминцы, фрегаты, корветы, десантные и танкодесантные корабли.

Один комплекс состоит из шести транспортно-заряжающих машин, пусковых установок, подвижных командных пунктов и транспортных машин. На каждую пусковую установку приходится четыре ракеты. Таким образом, полный залп из установки — это 24 ракеты, каждую из которых можно навести на свою отдельную цель.

Характеристики РК-360МЦ "Нептун":

  • Дальность стрельбы – от 7 до 300 километров,
  • Время развертывания комплекса — до 15 минут,
  • Расстояние стартовой позиции от береговой полосы – не более 25 км.

Большим плюсом является то, что ракеты могут подлетать к врагу низко над водой, поэтому они остаются незамеченными, пишет Defence Express. Кроме того, "Нептун" может выполнять боевые задачи в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

Комплекс был принят на вооружение в 2020 году.

"Испытания проводились с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации – самолетов Су-27", – сообщил тогда Генеральный штаб ВСУ.

На изготовление одного комплекса "Нептун" уходит девять месяцев, где закупка, монтаж и испытания занимают равноценные сроки. "Мы можем поставлять серийный дивизионный комплект за 9, максимум 12 месяцев", – рассказывал гендиректор ГосККБ "Луч" Олег Коростелев.

Напомним, год назад Фокус писал о том, как был уничтожен крейсер "Москва". Флагман российского Черноморского флота поразили две противокорабельные ракеты берегового базирования "Нептун", что привело к пожару боеприпасов и вызвало постепенное разрушение и окончательное затопление корабля.

1 июня 2022 года экс-полковник ФСБ РФ и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) раскрывал подробности уничтожения крейсера "Москва".