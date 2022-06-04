Уничтожение крейсера "Москва": Стрелков раскрыл детали затопления флагмана ВМФ РФ (видео)

По словам ФСБшника, обе ракеты попали ниже ватерлинии судна. Одна — в артиллерийский погреб в носу корабля, другая — в корму.

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Экс-полковник ФСБ РФ и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) раскрыл подробности затопления флагмана Черноморского флота ВМФ России крейсера "Москва". По его словам, военное судно затонуло в результате попадания двух украинских ракет. Об этом экс-главарь донецких боевиков рассказал 1 июня в интервью каналу "Принцип Ковалева".

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По его словам, две украинские ракеты, выпущенные по крейсеру, попали ниже ватерлинии — одна в нос, другая в корму. В результате попадания первой ракеты взорвался погреб с боеприпасами башни 130-мм корабельной артиллерийской установки АК-130.

[ + – ] Корабельная артиллерийская установка АК-130

Вслед за этим сдетонировали боеприпасы к двум зенитным многоствольным пушкам системы "Вулкан", из-за чего произошло задымление. Также был выведен из строя командный пункт систем ПВО "С-300Ф", поэтому они не были приведены в боевую готовность.

[ + – ] Зенитный комплекс С-300 Форт

"В это же время вторая ракета попадает в трюм в корме. Соответственно крейсер ложится на бок и через какое-то время тонет. От одного до трех часов", — рассказал Гиркин.

Ранее, бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин заявил о том, что "специальная военная операция" России в Украине полностью провалилась. По его словам, ситуация для ВС РФ развивается по самому негативному сценарию, однако это не значит, что "война проиграна".

Игорь Гиркин считает, что удар со стороны ВСУ по Крымскому мосту неизбежен. По его словам, украинские военные нанесут удар тогда, это будет "возможным, достижимым и выгодным".