Знищення крейсера "Москва": Стрєлков розкрив деталі затоплення флагмана ВМФ РФ (відео)

За словами ФСБшника, обидві ракети потрапили нижче за ватерлінію судна. Одна — в артилерійський льох у носі корабля, інша — в корму.

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Експолковник ФСБ РФ і колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) розкрив подробиці затоплення флагмана Чорноморського флоту ВМФ Росії крейсера "Москва". За його словами, військове судно затонуло внаслідок влучення двох українських ракет. Про це ексглавар донецьких бойовиків розповів 1 червня в інтерв'ю каналу "Принцип Ковальова".

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За його словами, дві українські ракети, випущені по крейсеру, потрапили нижче за ватерлінію — одна в ніс, інша в корму. Внаслідок влучення першої ракети вибухнув льох із боєприпасами вежі 130-мм корабельної артилерійської установки АК-130.

[ + – ] Корабельна артилерійська установка АК-130

Після цього здетонували боєприпаси до двох зенітних багатоствольних гармат системи "Вулкан", через що сталося задимлення. Також було виведено з ладу командний пункт систем ППО "С-300Ф", тому вони не були приведені в бойову готовності.

[ + – ] Зенітний комплекс С-300

"У цей же час друга ракета потрапляє в трюм у кормі. Відповідно крейсер лягає на бік і через якийсь час тоне. Від однієї до трьох годин", — розповів Гіркін.

Раніше колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін заявив про те, що "спеціальна військова операція" Росії в Україні повністю провалилася. За його словами, ситуація для ЗС РФ розвивається за найнегативнішим сценарієм, проте це не означає, що "війна програна".

Ігор Гіркін вважає, що удар із боку ЗСУ по Кримському мосту неминучий. За його словами, українські військові завдадуть удару тоді, це буде "можливо, досяжно та вигідно".