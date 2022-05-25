"Спецоперація" в Україні повністю провалилася, — Гіркін (відео)

За словами колишнього ватажка донецьких бойовиків та ФСБшника, весь світ підтримує Київ у війні проти Росії, на яку чекає капітуляція та репарації.

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Експолковник ФСБ РФ та колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) сьогодні заявив про те, що "спеціальна військова операція" Росії в Україні повністю провалилася.

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Щоправда, за його словами, це не означає, що "програно війну", але ситуація розвивається за найнегативнішим для Росії сценарієм.

"Війна — це зовсім інше, це зовсім не те, що планували в Кремлі, починаючи "операцію" три місяці тому", — додав колишній ватажок бойовиків.

За його словами, зараз для всієї Росії та Кремля стоїть питання "що робити далі", однак у Москві якраз і не знають, що робити.

Як розповідає Гіркін, стратегічний план першого етапу "спецоперації" РФ будувався на підставі абсолютно хибного уявлення про оперативну ситуацію в Україні. Він мав "рішучі цілі", але провалився. Після цього Кремль розгорнув так званий другий етап — "сильно урізаний", який передбачав розгром українських військ та захоплення всієї території Донбасу. Після цього Москва сподівалася досягти з Україною якихось компромісних домовленостей.

"Упевнений, що жодних компромісних угод не буде. Нічого, крім капітуляції, плюс репарації. На менше наші шановні київські "партнери" не підуть", — уточнив колишній "міністр оборони ДНР".

Він додав, що сьогодні весь світ допомагає Києву у війні проти Росії.

"Якщо в перші дні або навіть перші два тижні західні партнери утримувалися від конкретних акцій на підтримку України, мабуть, побоюючись якихось наслідків і не вірячи, що Україна протримається довго, то зараз ми маємо абсолютно зворотну картину", — прокоментував він.

Раніше Ігор Стрєлков-Гіркін розкритикував політику РФ щодо Донбасу і визнав, що колись квітучий регіон, яким тепер управляє шахрайство, став жити набагато гірше, ніж за України. На його думку, поживши в цих умовах, жителі регіону переглянули ставлення до "російського миру".

У березні колишній ватажок бойовиків заявив, що російська армія з першого дня вторгнення не досягла стратегічних успіхів в Україні, і повномасштабна війна може поховати Росію.