"Заповідник лайна". Стрєлков-Гіркін розповів, чим став Донбас за вісім років (відео)

Колишній ватажок бойовиків так званої "ДНР" укотре розкритикував політику РФ щодо Донбасу та визнав, що колись квітучий регіон, яким тепер керують шахраї, став жити набагато гірше, ніж за України.

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Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін провів зустріч зі своїми прихильниками, на якій різко розкритикував дії, які російське керівництво робило на Донбасі після окупації. На його думку, поживши в цих умовах, жителі регіону переглянули ставлення до "російського світу".

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"Вісім років на тому ж самому Донбасі, замість того, щоб будувати "вітрину російського світу", будували якийсь "заповідник лайна", поставивши на чолі патентованого шахрая-тисячника "МММ" (Деніса Пушиліна) і створивши умови, коли люди на Донбасі жили гірше, ніж у Росії, і набагато гірше, ніж в Україні, — зазначив Гіркін. — Це що — така реклама була?"

Він розповів, що відомих "командирів, які по-справжньому воювали", просто вбили. "Причому вбили не "укри". Їх убили, тому що вони заважали поставити при владі ось це лайно, яке руйнувало квітучий регіон, принаймні для України він був квітучим. Цим займалися вісім років", — наголосив Гіркін.

Він зазначив, що реальні доходи людей помітно знизилися, що не могло позначитися на настроях людей.

"Влада показала, що весь цей "російський світ" — це нічого для неї. Все гі*но, яке потрібно було терміново змінювати у 2014 році, на своїх місцях і, як і раніше, "блискуче" нами керує, — сказав Гіркін. — Ми все це бачимо по "спецоперації", коли обстрілювали Донбас, тепер обстрілюють Російську Федерацію".

Зазначимо, що Ігор Стрєлков-Гіркін не вперше критикує російське керівництво та її рішення, пов'язані з веденням війни в Україні. У березні він заявив, що російська армія з першого дня вторгнення не досягла стратегічних успіхів в Україні, і повномасштабна війна може поховати Росію.

"Мої найпесимістичніші прогнози про те, що ми втягнемося в кривавий "тягни-штовхай" — тривалий, виснажливий і надзвичайно небезпечний для Російської Федерації — виправдалися повністю", — сказав екскомандир бойовиків, коментуючи провал армії РФ в Україні.