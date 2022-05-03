"Заповедник де*ьма". Стрелков-Гиркин рассказал, чем стал Донбасс за восемь лет (видео)

Бывший главарь боевиков так называемой "ДНР" в очередной раз раскритиковал политику РФ в отношении Донбасса и признал, что некогда цветущий регион, которым теперь управляет жулье, стал жить гораздо хуже, чем при Украине.

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Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин провел встречу со своими сторонниками, на которой резко раскритиковал действия, которые российское руководство предпринимало на Донбассе после оккупации. По его мнению, пожив в этих условиях, жители региона пересмотрели отношение к "русскому миру".

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"Восемь лет на том же самом Донбассе, вместо того чтобы строить "витрину русского мира", строили какой-то "заповедник дерьма", поставив во главе патентованное жулье — тысячника "МММ" (Дениса Пушилина) и создав условия, когда люди на Донбассе жили хуже, чем в России и гораздо хуже, чем в Украине, — отметил Гиркин. — Это что — реклама такая была?"

Он рассказал, что известных "командиров, которые по-настоящему воевали", просто убили. "Причем убили не "укры". Их убили, потому что они мешали поставить у власти вот это дерьмо, которое разрушало цветущий регион, по крайней мере, для Украины он был цветущим. Этим занимались восемь лет", — подчеркнул Гиркин.

Он отметил, что реальные доходы людей заметно снизились, что не могло на отразиться на настроениях людей.

"Власть показала, что весь этот "русский мир" — это ничего для нее. Все г..вно, которое нужно было срочно менять в 2014 году, на своих местах и по-прежнему "блестяще" нами руководит, — сказал Гиркин. — Мы все это видим по "спецоперации", когда обстреливали Донбасс, теперь обстреливают Российскую Федерацию".

Отметим, что Игорь Стрелков-Гиркин не впервые критикует российское руководство и ее решения, связанные с ведением войны в Украине. В марте он заявил, что российская армия с первого дня вторжения не достигла стратегических успехов в Украине и полномасштабная война может похоронить Россию.

"Мои самые пессимистические прогнозы о том, что мы втянемся в кровавый "тяни-толкай" — длительный, изнуряющий и чрезвычайно опасный для Российской Федерации — оправдались полностью", — сказал экс-командир боевиков, комментируя провал армии РФ в Украине.