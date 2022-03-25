"Война может похоронить Россию", — Стрелков-Гиркин о провалах армии РФ в Украине (видео)

По словам бывшего командирова пророссийских боевиков, Украина успешно проводит мобилизацию и начинает контратаковать оккупантов.

Российская армия с первого дня вторжения не достигла стратегических успехов в Украине и полномасштабная война может похоронить Россию. Об этом заявил бывший командир пророссийских боевиков Игорь Стрелков-Гиркин.

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По его словам, уже прошло 29 дней с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако российские войска ни на одном направлении не достигли стратегических успехов.

"Только оперативные успехи. Более того, противник относительно успешно проводит мобилизацию и начинает контратаковать", — подчеркнул Стрелков-Гиркин и добавил, что Министерство обороны России не докладывает об успехах Вооруженных сил Украины на фронте.

Помимо этого, бывший главарь пророссийских боевиков предположил, что полномасштабная война "может похоронить РФ". Как предоложил Стрелков-Гиркин, вооруженный конфликт может перейти в стадию "тяни-толкай", который не устраивает Москву.

"Мои самые пессимистические прогнозы о том, что мы втянемся в кровавый "тяни-толкай" — длительный, изнуряющий и чрезвычайно опасный для Российской Федерации — оправдались полностью", — резюмировал экс-командир боевиков, комментируя провал армии РФ в Украине.

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Напомним, 23 марта подразделения ВСУ ликвидировали на Донбассе теста экс-глава пророссийских боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина. Сергей Ситоленко с позывным "Сытый" был убит выстрелом украинского снайпера в районе Авдеевки.

Также 23 марта появилась информация, что общие потери армии РФ в Украине могут составлять от 30 до 40 тысяч военнослужащих. По статистике НАТО, только убитыми Россия в ходе войны потеряла от 7 до 15 тысяч своих солдат.