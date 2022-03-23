Общие потери армии РФ в Украине могут составлять от 30 до 40 тысяч солдат, — СМИ

Представитель НАТО на закрытом брифинге также сообщил, что только убитыми Россия могла потерять от 7 до 15 тысяч военнослужащих.

Общие потери российской армии в ходе войны с Украиной могут составлять около 40 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин.

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В частности, корреспондент присутствовал на брифинге представителя НАТО, который проводился для СМИ на условиях анонимности.

Селдин, ссылаясь на данные Североатлантического Альянса, сообщил, что Россия потеряла убитыми в Украине от 7 до 15 тысяч военнослужащих.

Общие потери армии РФ в ходе полномасштабной войны, включая раненых, пленных и пропавших без вести бойцов, могут составлять от 30 до 40 тысяч солдат. По словам журналиста "Голоса Америки", данные НАТО были основаны на разведывательной информации Украины и собственной статистике Североатлантического Альянса.

В ходе брифинга, как отмечает Селдин, также говорилось, что украинская армия отбивается от оккупантов практически в "безвыходном положении".

"Они (войска РФ — ред.) зашли в тупик в Киеве. Они зашли в тупик в Харькове. Они оказались в тупике в Чернигове. Они достигают больше результатов на юге, но цена этого абсолютно ужасна… То, что они делают — это методы Второй мировой войны 70-летней давности", — цитирует журналист представителя НАТО.

В Альянсе также не исключают, что президент России Владимир Путин может использовать оружие массового поражения. Окружение российского лидера НАТО называет "безрассудными людьми, которым плевать на жизни других".

"Путин испытывает глубокую ненависть к нашему обществу, нашим ценностям. Альянс находится под абсолютной угрозой", — продолжил Селдин цитировать представителя военного блока.

В НАТО также рассматривают сценарий, при котором войска РФ осуществят спецоперацию с использованием химического оружия под "ложным флагом". По данным Альянса, Москва может устроить "аварию" на одном из химзаводов.

"В Украине много аммиака, нитратов, потому что они полезны в сельском хозяйстве. Если произойдет массовый выброс этих веществ, это очень опасно", — добавил представитель НАТО на закрытом брифинге.

[ + – ] Общие потери РФ в Украине могут составлять от 30 до 40 тысяч военных

Напомним, что в Кремле отказываются обнародовать свежие данные о потерях армии РФ в Украине. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Минобороны России озвучит статистику о погибших солдатах тогда, как "посчитает это целесообразным".

21 марта российская "Комсомольская правда" сообщила о гибели почти 10 тысяч солдат РФ в Украине. Материал с приближенными к реальности цифрами был доступен читателям в течение суток, после чего авторы публикации удалили из новости абзац о потерях оккупантов.