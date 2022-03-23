По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия обнародует свежую статистику о боевых потерях в Украине, если военные будут считать это целесообразным.

Власти России отказываются обнародовать новые данные о потерях войск РФ в ходе войны с Украиной.. Об этом в ходе брифйинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Журналисты поинтересовались, когда власти озвучат обновленные данные о количестве погибших солдат России в ходе войны с Украиной.

Песков напомнил, что Министерство обороны РФ один раз предоставляло статистику потерь после полномасштабного вторжения. Вместе с этим, как утверждает пресс-секретарь Владимира Путина, публикация данных о количестве погибших солдат является прерогативой военного командования.

"Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию", — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, полномасштабное вторжение в Украину осуществляется "в строгом соответствии с планами и задачами". Также Песков заявил, что главе Кремля еще не поступала информация о том, как российские срочники "оказались" в соседней стране.

"Насколько мне известно, до сих пор какой-либо информации от военной прокуратуры не было, коей было поручено дать правовую оценку. Но, с другой стороны, времени прошло еще не так много. Разумеется, такая серьезная работа требует времени", — добавил Песков, отвечая на вопрос журналиста о наличии результатов экспертизы в отношении срочников.

[ + – ] У Путина отказываются называть актуальные данные по потерям войск РФ в Украине

Напомним, 21 марта российское издание "Комсомольская правда" сообщило о гибели почти 10 тысяч военнослужащих РФ в Украине. Материал с приближенными к реальным цифрам потерями армии России был доступен читателям почти целые сутки. Позже авторы статьи удалили абзац о гибели 10 тыс. военных.

Отметим, что ранее в Кремле не исключали возможности применения ядерного оружия. Как сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Москва пойдет на такой шаг, если будет "угроза существованию самой России".

Несколькими днями ранее также сообщалось, что у Путина назвали условие, при котором возможно быстрое прекращение полномасштабной войны в Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, урегулирование конфликта зависит от подписания итогового соглашения между Москвой и Киевом.