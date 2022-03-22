"Если будет угроза": у Путина не исключают применение ядерного оружия (видео)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявил, что войска РФ не наносят удары по гражданским объектам, и оккупация Украины не входит в планы Кремля.

В случае серьезной угрозы Россия может применить ядерное оружие. Об этом в эфире телеканала CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, с самого начала Москва ожидала, что полномасштабное вторжение войск РФ в Украину займет больше чем несколько дней.

"Она (война — ред.) идет строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами. Это серьезная операция с серьезными целями", — подчеркнул Песков в общении с журналистами.

Помимо этого, как утверждает пресс-секретарь Владимира Путина, оккупация Украины не входит в планы Кремля. В интервью CNN Песков также заявил, что войска РФ не наносят удары по гражданским украинским объектам.

"Никто не злится на Украину или украинцев, только на тех, кто запрещает говорить на русском языке, только на тех, кто носит нацистскую символику на улицах, на тех людей, которые хотят, чтобы НАТО угрожало России", — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможной оккупации Украины.

Комментируя бомбардировки Мариуполя, пресс-секретарь Путина сообщил, что российские военнослужащие "очищают город от националистических подразделений" и добавил, что часть украинцев "сотрудничает" с оккупантами.

"Мы принимаем много беженцев из этого региона, и они говорят, что их используют как щит, эти националисты убивали людей, которые пытались покинуть город. Наша главная цель — избавить город от этих бандитов", — Песков о бойцах "Азова" и подразделениях ВСУ, которые продолжают держать оборону Мариуполя.

В эфире американского канала Песков также назвал условие, при котором Россия может использовать ядерное оружие. По его словам, Москва прибегнет к такому виду вооружения в том случае, если "будет угроза существованию самой РФ".

[ + – ] У Путина не исключили применение ядерного оружия

Отметим, что 21 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков комментировал идею Владимира Зеленского о проведения референдума по компромиссам с РФ. По его словам, Украина является суверенной страной и может проводить подобные волеизъявления. Песков также сообщил, что Москва передала Киеву пакет документов по урегулированию полномасштабной войны.

Несколькими днями ранее Дмитрий Песков озвучил условие для быстрого прекращения войны в Украине. Как отмечал пресс-секретарь Путина, урегулирование конфликта зависит от того, как быстро переговорщики от Киева и Москвы подпишут итоговое соглашение.