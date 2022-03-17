У Путина назвали условие для быстрого прекращения полномасштабной войны в Украине

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва надеется, что Киев не будет затягивать процесс по урегулированию вооруженного конфликта и подпишет итоговый документ.

Прекращение полномасштабной войны в Украине зависит от того, насколько быстро переговорщики Киева и Москвы подпишут окончательное соглашение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, украинская сторона неспешно принимает участие в переговорах несмотря на то, что достижение и подписание договоренностей "может быстро прекратить все то, что происходит".

Пресс-секретарь Владимира Путина утверждает, что РФ четко сформулировала свои требования к Украине и ожидает, что переговорщики от Киева не будут "затягивать" процесс по урегулированию полномасштабной войны.

"В конце-концов, именно заключение такого документа, согласования всех хорошо понятных параметров и их выполнение может очень быстро прекратить то, что происходит", — продолжил Песков в общении с журналистами.

Отдельно пресс-секретарь Путина прокомментировал недавнюю публикацию издания The Financial Times, в которой говорилось, что Украина и Россия договорились о подписании документа о прекращении огня с выводом войск РФ и нейтральным статусом Киева.

"Да, в этой публикации много компиляций и информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле о тех темах, которые на повестке дня, но собрано все неверно и по сути она неверна", — подчеркнул Песков и добавил, что в материале The FT "есть правильные элементы", но сама публикация не соответствует действительности.

Также пресс-секретарь Путина ответил на слова президента США Джо Байдена, который назвал российского лидера военным преступником. В Кремле утверждают, что заявление главы Белого дома были непозволительными.

"Не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли слова Байдена в адрес Путина приблизить разрыв дипломатических отношений между двумя странами.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назвал главную цель полномасштабной войны в Украине. По его словам, Россия осуществила вторжение в нашу страну для "защиты своего суверенитета".

Несколькими днями ранее глава Министерства иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров утверждал, что Запад "дебилизирует" украинское общество и натравливает его на россиян.