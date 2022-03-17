Путин назвал главную цель полномасштабной войны против Украины

По словам главы страны-агрессора, россияне будут и дальше "сражаться за право быть и оставаться Россией".

Россия начала полномасштабную войну против Украины "для защиты своего суверенитета". Об этом заявил президент страны-агрессора Владимир Путин в ходе совещания с чиновниками.

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По его словам, Запад пытается "отменить и расчленить Россию", превратив ее в "слабую и зависимую страну".

В своем выступлении перед чиновниками Владимир Путин прямо не упомянул полномасштабное вторжение в Украину, однако заявил, что РФ "ведет борьбу за будущее своей страны и свой суверенитет".

"Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Примером нам — мужество и стойкость наших солдат и офицеров, верных защитников Отечества", — продолжил президент страны-агрессора.

Путин также назвал "национал-предателями" россиян, которые ориентируются на западный образ жизни. По словам главы Кремля, российский народ "всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей", а последних просто "выплюнет, как случайно залетевшую в рот мушку".

Помимо этого, Путин обвинил страны Запада в попытке раскола общества, делая ставку на представителей "пятой колонны".

Отметим, что в ходе совещания Владимир Путин также заявил, что на территории Украины действовали американские лаборатории, в которых проводились эксперименты с образцами инфекций, в том числе и коронавируса. По его словам, Пентагон руководил и финансировал "военно-биологические программы" в нашей стране.

Также сообщалось, что в Кремле не исключают проведение переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским относительно прекращения полномасштабной войны в Украине.