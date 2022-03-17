Путін назвав головну мету повномасштабної війни проти України

За словами глави країни-агресора, росіяни й надалі "боротимуться за право бути і залишатися Росією".

Росія розпочала повномасштабну війну проти України "для захисту свого суверенітету". Про це заявив президент країни-агресора Володимир Путін у ході наради з чиновниками.

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За його словами, Захід намагається "скасувати та розчленувати Росію", перетворивши її на "слабку та залежну країну".

У своєму виступі перед чиновниками Володимир Путін прямо не згадав повномасштабне вторгнення в Україну, проте заявив, що РФ "веде боротьбу за майбутнє своєї країни та свій суверенітет".

"Ми боротимемося за право бути й залишатися Росією. Приклад для нас — мужність і стійкість наших солдатів і офіцерів, вірних захисників Вітчизни", — продовжив президент країни-агресора.

Путін також назвав "націонал-зрадниками" росіян, які орієнтуються на західний спосіб життя. За словами голови Кремля, російський народ "завжди зможе відрізнити справжніх патріотів від покидьків і зрадників", а останніх просто "виплюне, як мушку, яка випадково залетіла в рот".

Крім цього, Путін звинуватив країни Заходу в спробі розколу суспільства, роблячи ставку на представників "п'ятої колони".

Зазначимо, що під час наради Володимир Путін також заявив, що на території України діяли американські лабораторії, у яких проводилися експерименти зі зразками інфекцій, зокрема й коронавірусу. За його словами, Пентагон керував і фінансував "військово-біологічні програми" в нашій країні.

Також повідомлялося, що в Кремлі не виключають проведення переговорів між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським щодо припинення повномасштабної війни в Україні.