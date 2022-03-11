У Путіна не заперечують можливість проведення переговорів із Зеленським

Зустріч лідерів, за словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, "концептуально можлива" за певних умов.

У Кремлі не відкидають можливості проведення переговорів між президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Про це повідомляє прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

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За його словами, зустріч президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського "концептуально можлива", але за деяких умов.

Як повідомив Дмитро Пєсков, спочатку переговорники України та Росії "мають виконати свою частину роботи".

[ + – ] У Путіна не заперечують можливість проведення можливих переговорів із Зеленським

Зазначимо, що раніше можливе проведення переговорів між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним анонсували в оточенні турецького лідера Реджепа Ердогана. За даними ЗМІ, Анкара, користуючись своїми дипломатичними відносинами з Києвом і Москвою, виступає за організацію зустрічі глав держав, що ворогують.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський неодноразово закликав російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для припинення війни в Україні. Так, у нещодавньому інтерв'ю телеканалу ABC News глава держави стверджував, що широкомасштабні бойові дії можна завершити за умови, якщо Кремль почне на рівних умовах ставитись до Києва.

Більше того, в Офісі президента підтверджували, що Київ звернувся з проханням до канцлера Німеччини Олафа Шольца допомогти в організації зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. За словами заступника голови ОП Ігоря Жовкви, на переговорах Україна може обговорити можливий "нейтральний статус", але спочатку Росія має припинити вогонь і вивести свої війська з українських територій.