Ердоган протягом години говорив телефоном із Путіним про Україну

Президент Туреччини впевнений, що припинення вогню в Україні дозволить знайти мирне вирішення конфлікту.

Сьогодні відбулася телефонна розмова президента Реджепа Ердогана та президента Росії Володимира Путіна. Переговори тривали одну годину, у них йшлося про Україну, повідомляють турецькі ЗМІ.

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Туреччина виступає за повне припинення вогню в конфлікті Росії та України. Турецька сторона, користуючись своїми добрими дипломатичними відносинами з обома учасниками конфлікту, хоче досягти зустрічі лідерів Росії та України для проведення дипломатичних переговорів.

Туреччина зацікавлена в мирному вирішенні конфлікту та з економічних позицій — останні дні на її заправках дорожчає бензин, пишуть у турецьких ЗМІ.

У Кремлі з приводу переговорів з Ердоганом заявили, що "спецоперація йде за планом і відповідно до графіка", і наголосили, що військова операція буде припинена лише в разі повної зупинки бойових дій і виконання всіх російських вимог.

Путін звинуватив Україну у використанні "націоналістичних, неонацистських формувань", а також у "живому щиті".

Зі свого боку, Управління у зв'язках із громадськістю турецької сторони заявило, що Ердоган висловив думку, що термінове загальне припинення вогню не лише зменшить гуманітарні проблеми в регіоні, а й дозволить знайти політичне рішення.

"Давайте разом прокладемо шлях до миру", — сказав Ердоган.

Раніше Фокус повідомляв, що глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу неодноразово робив заяви про те, що Туреччина віддана мирному шляху вирішення конфлікту в Україні. При цьому Туреччина відмовляється запроваджувати економічні санкції проти РФ.

Перед цим Ердоган заявляв, що Туреччина закриє протоки Босфор і Дарданелли на час конфлікту для російських військових кораблів.